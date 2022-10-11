Многонациональные учения "Joint Combined Exchange Training - 2022" (JCET) начались на военной учебной базе Национальной армии РМ, передает МОЛДПРЕС.
Как сообщили в Минобороны, в учениях участвуют военнослужащие из Республики Молдова, Румынии и Великобритании.
По сценарию военные будут проводить стрельбы из разных видов пехотного оружия, выполнять действия, повышающие физическую выносливость и командные навыки. Офицеры, солдаты и сержанты проведут обмен опытом в сферах патрулирования, военно-медицинской подготовки, работ по уничтожению (обезвреживанию боеприпасов), а также работы с радиотелекоммуникационными системами.
JCET проводится в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2022 год, молдавские военные участвуют в этих учениях с 2009 года.