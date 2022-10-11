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Национальная армия Молдовы проводит многонациональные учения "JCET-2022"

Национальная армия Молдовы проводит многонациональные учения "JCET-2022"

Многонациональные учения "Joint Combined Exchange Training - 2022" (JCET) начались на военной учебной базе Национальной армии РМ, передает МОЛДПРЕС.

Как сообщили в Минобороны, в учениях участвуют военнослужащие из Республики Молдова, Румынии и Великобритании.

По сценарию военные будут проводить стрельбы из разных видов пехотного оружия, выполнять действия, повышающие физическую выносливость и командные навыки. Офицеры, солдаты и сержанты проведут обмен опытом в сферах патрулирования, военно-медицинской подготовки, работ по уничтожению (обезвреживанию боеприпасов), а также работы с радиотелекоммуникационными системами.

JCET проводится в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2022 год, молдавские военные участвуют в этих учениях с 2009 года.
  • Сегодня, 09:02
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