Сотрудники налоговых органов активно проводят плановые встречи с предпринимателями. Цель семинаров максимально развернутое разъяснение всех деталей реформы налогового законодательства о спецналоговых режимах, вступающих в силу с января следующего года. Встречи провели уже практически во всех районах республики. В перспективе остались только города Слободзея, Тирасполь и Бендеры.
В рамках семинаров налоговики стараются открыто и прозрачно ответить на все вопросы предпринимателей, разбирая историю деятельности каждого ИП с целью его консультирования.
Одно из основных изменений – это переход на упрощенный режим налогообложения всех предпринимателей, чья деятельность была исключена из патентной системы в зависимости от нюансов их вида деятельности, сообщается на сайте Минфина ПМР.
Несмотря на то, что переход уже начался, в этой части у многих предпринимателей все еще возникают вопросы. Напомним, с нового года большинство налогоплательщиков перейдут на упрощенку и вместо фиксированной платы за патент будут платить всего 3% от выручки и социальные платежи в прежнем размере. В первую очередь, эти изменения коснутся предпринимателей, осуществляющих торговлю (за исключением торговли продовольственным или бывшим в употреблении непродовольственным товаром на открытых прилавках, в том числе внутри крытых рыночных помещений). Им необходимо будет перейти на упрощенку и оформить новый документ разрешительного характера, равно как и предпринимателям, занимающимся грузовыми перевозками, исключение составляет только перевозка пассажиров с числом посадочных мест не более 5, этот вид деятельности с 1 января 2023-го остается на основании предпринимательского патента.
Основная масса районных предпринимателей – это мелкие фермерские хозяйства. Важно отметить, на упрощенную систему переходят только те, у кого площадь земельного участка превышает 20 гектаров на одного фермера или 200 га в целом на хозяйство, а также хозяйства, реализующие свою продукцию юридическим лицам.
Много вопросов задаётся о применении онлайн-касс. С этими вопросами можно обратиться в «Агропромбанк». Если кратко, то онлайн-касса – это мобильное приложение, работающее на смартфоне или компьютере, обеспечивающее печать чеков на термопринтере. Оно необходимо для учёта наличных расчётов. Для каждого ИП устанавливается одна такая онлайн-касса для одного объекта. Если ИП, переходящий на «упрощенку», планирует работать только с юрлицами и, соответственно, не будет вести наличных расчётов, то онлайн-касса для него не обязательна.
Отметим, что, покупая термопринтер, индивидуальный предприниматель сможет получить определённую компенсацию его стоимости от государства. Закон разрешает один раз уменьшить сумму налога с выручки на 55 РУ МЗП, что составляет 797 рублей 50 копеек.
Сотрудники налоговых органов отметили, что у предпринимателя сохраняется право выбора перехода на упрощенку, но и напоминают, если ИП захотят продолжить свою деятельность с января 2023-го в качестве индивидуального предпринимателя, они должны получить на это разрешение в территориальной налоговой инспекции до конца года. Иначе с января следующего года осуществлять свою деятельность без разрешительного документа предприниматель не сможет.
Важно подчеркнуть, что на сегодняшний день в налоговых инспекциях очень слабая активность предпринимателей в части перехода на упрощенку. Налоговики советуют ИП проявлять активность и не затягивать с решением данного вопроса до конца года, когда будут создаваться очереди.
ТНИ осуществляют прием ИП посредством предварительной записи, контактные телефоны можно найти на нашем сайте. Также напоминаем о создании каналов в мессенджерах Telegram и Viber, посвящённые законодательному регулированию работы ИП в части применения спецналоговых режимов. В пабликах также публикуются новости о последних изменениях в СНР о ответы на часто задаваемые вопросы. minfin.gospmr.org