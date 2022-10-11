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В качестве мести. В центре Киева снесли бюст Пушкина

В качестве мести. В центре Киева снесли бюст Пушкина

В Киеве снесли один из памятников классику русской литературы Александру Пушкину. Он был установлен у входа в Национальный транспортный университет на улице Омельяновича-Павленко в Печерском районе.

Об этом сообщил в Facebook соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков, сообщает strana.today.

Памятник был установлен к столетию поэта в 1899 году и является старейшим в Киеве, посвященным поэту. Деньги на него собирали преподаватели и ученики 5-й мужской гимназии (немалую по тем временам сумму - 900 рублей). Бюст выполнен из бронзы, колонна - из базальта. Бюст работы скульптора База привезли из Петербурга. На пьедестале была надпись: "Александру Сергеевич Пушкину Киево-Печерская Гимназия. 1799. 26 мая 1899".

"Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову под псевдо "Бук" – известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в КНУ им. Т. Шевченко, который погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами", - написал Поздняков о сносе.

В качестве мести. В центре Киева снесли бюст Пушкина

На опубликованной фотографии — снесенный бюст Пушкина перед зданием Национального транспортного университета, а также постамент с надписью: «За Бука». Согласно информации в украинской прессе, Бук — позывной боевика ВСУ.

По словам Вадима Позднякова, в Киеве еще есть восемь объектов, которые посвящены Пушкину. Они находятся по следующим адресам:

памятник (просп. Победы, 40);
памятник на территории гимназии №153 им. А. С. Пушкина (ул. Черновола, 37-А);
памятник на территории Музея быта Киева первой половины XIX ст. (ул. Кудрявская, 9);
мемориальная доска (ул. Михаила Грушевского, 14);
бюст в вестибюле станции метро "Университет";
бюст на фасаде здания (ул. Константиновская, 16);
бюст в помещении Национальной библиотеки им. Вернадского (просп. Голосеевский, 3);
изображение на арке галереи писателей перед входом в Национальную библиотеку Украины для детей (ул. Януша Корчака, 60).

Известный украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий прокомментировал инцидент в своем телеграм-канале.

«Животные снесли в Киеве памятник Пушкину. Отомстили за военнослужащего с позывным „Бук“. Тупые дегенеративные вырожденцы», — отметил он.

В качестве мести. В центре Киева снесли бюст Пушкина

В качестве мести. В центре Киева снесли бюст Пушкина
  • Сегодня, 09:19
  • DTV
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