В Киеве снесли один из памятников классику русской литературы Александру Пушкину. Он был установлен у входа в Национальный транспортный университет на улице Омельяновича-Павленко в Печерском районе.
Об этом сообщил в Facebook соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков, сообщает strana.today.
Памятник был установлен к столетию поэта в 1899 году и является старейшим в Киеве, посвященным поэту. Деньги на него собирали преподаватели и ученики 5-й мужской гимназии (немалую по тем временам сумму - 900 рублей). Бюст выполнен из бронзы, колонна - из базальта. Бюст работы скульптора База привезли из Петербурга. На пьедестале была надпись: "Александру Сергеевич Пушкину Киево-Печерская Гимназия. 1799. 26 мая 1899".
"Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову под псевдо "Бук" – известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в КНУ им. Т. Шевченко, который погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами", - написал Поздняков о сносе.
На опубликованной фотографии — снесенный бюст Пушкина перед зданием Национального транспортного университета, а также постамент с надписью: «За Бука». Согласно информации в украинской прессе, Бук — позывной боевика ВСУ.
По словам Вадима Позднякова, в Киеве еще есть восемь объектов, которые посвящены Пушкину. Они находятся по следующим адресам:
памятник (просп. Победы, 40); памятник на территории гимназии №153 им. А. С. Пушкина (ул. Черновола, 37-А); памятник на территории Музея быта Киева первой половины XIX ст. (ул. Кудрявская, 9); мемориальная доска (ул. Михаила Грушевского, 14); бюст в вестибюле станции метро "Университет"; бюст на фасаде здания (ул. Константиновская, 16); бюст в помещении Национальной библиотеки им. Вернадского (просп. Голосеевский, 3); изображение на арке галереи писателей перед входом в Национальную библиотеку Украины для детей (ул. Януша Корчака, 60).
Известный украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий прокомментировал инцидент в своем телеграм-канале.
«Животные снесли в Киеве памятник Пушкину. Отомстили за военнослужащего с позывным „Бук“. Тупые дегенеративные вырожденцы», — отметил он.