Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", - сообщили в ЦОС.
О доставках из Одессы Как отметили в ФСБ со ссылкой на данные следствия, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).
ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта. "В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления", - сообщили в ЦОС.
Всего в настоящее время установлены не менее 12 соучастников подготовки теракта. "К организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 года рождения, Ковач Денис Олегович, 1979 года рождения, Соломко Роман Иванович, 1971 года рождения, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 года рождения", - сообщили в ЦОС.
С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС, произведена подмена документов, после чего отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Республика Армения, Алаверди), а получателем - ООО "Лидер" (Москва).
В дальнейшем на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края.
7 октября при содействии Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 года рождения, и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем - несуществующая фирма в Республике Крым.
В этот же день палеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 года рождения, который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 мск при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв.
Контроль военной разведки Украины Как отметили в ФСБ, "контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 года рождения".
"В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, - сообщили в ЦОС. - Расследование теракта продолжается. Все его организаторы и соучастники, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством".