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Британские юристы предложили закрепить права животных и деревьев

Британские юристы предложили закрепить права животных и деревьев

Если страны хотят справиться с ухудшением климата и утратой биоразнообразия, важно юридически признать права нечеловеческих существ – животных, деревьев и даже рек. Об этом говорится в докладе британской ассоциации юристов The Law Society.

С развитием отношений между людьми и природными системами, внедрением биотехнологий, возникают новые вопросы о правах и ответственности, говорят эксперты, передает svoboda.org.

"Иногда мы видим себя вне природы, считаем природу чем-то, чем мы можем манипулировать, – сказала соавтор доклада доктор Триш О’Флинн. – Но на самом деле мы от природы, мы в природе, мы просто другой вид".

В своём докладе эксперты обращают внимание на бинарный подход, который используют люди по отношению к нечеловеческим существам, – он определяет, кто продолжит жить, а кто умрёт. Среди подобных бинарных конструкций: родной/чужой, здоровый/нездоровый, милый/мерзкий и другие. В этой связи возникают вопросы об этичности возрождения исчезнувших видов или истребления существующих, говорят эксперты.

Иногда бинарный подход применяется и к людям, отмечается в докладе. Например, трансгендеры уже сейчас сталкиваются с отторжением в обществе из-за отношения к их телам в рамке "мило/мерзко". В этой связи нужно задуматься, как будут относиться к биохакерам, биороботам, автономным роботам, химерам человека и животного в будущем.

Один из ответов – вывести решения, которые люди принимают по отношению к окружающей среде, и их последствия в юридическую плоскость. "Растёт понимание того, что нужно делать что-то новое, чтобы у наших детей была планета, на которой приятно жить и тем более – можно выжить", – отметила соавтор доклада доктор Венди Шульц.

В 2008 году Эквадор стал первой в мире страной, закрепившей права природы в своей Конституции. Закон признаёт неотъемлемые права экосистем на существование и процветание, даёт людям право подавать петиции от имени природы и обязывает правительства устранять нарушения этих прав. В 2022 году в Эквадоре юридически признали права диких животных.

По состоянию на июнь 2021 года законы о правах природы действовали на местном и национальном уровнях как минимум в 39 странах.
svoboda.org
  • Сегодня, 09:33
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