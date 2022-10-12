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В Молдове может быть объявлена частичная мобилизация — министр обороны

В Молдове может быть объявлена частичная мобилизация — министр обороны

В случае возможных рисков, в Молдове может быть объявлена частичная мобилизация. Об этом в эфире телеканала PRO TV заявил министр обороны РМ Анатолий Носатый. Он уточнил, что сейчас тщательно изучается обстановка с безопасностью в регионе, при этом подчеркнул, что республика «не является объектом» специальной военной операции России «благодаря мужеству и самоотверженности народа Украины», пишет eadaily.com

По словам министра, мобилизация — довольно сложный процесс, и нет никаких признаков изменения ситуации, чтоб сейчас её осуществить. Главнокомандующий пояснил, что мобилизационный резерв зависит от сценариев, возможных действий и существуют различные планы, которые позволят мобилизовать определенные компоненты и количество войск. А полная мобилизация — это очень сложный сценарий, «не думаю, что мы до него доберемся».

«Необходим тщательный анализ, и, если это действительно необходимо, будет проведена частичная мобилизация, чтобы подготовить и повысить способность вооруженных сил реагировать на угрозы», — отметил Носатый.

В Молдове может быть объявлена частичная мобилизация — министр обороны

Заявления главы оборонного ведомства Молдовы можно посмотреть в Телеграмм-канале KpMoldova

Ранее глава оборонного ведомства Молдавии констатировал, что Национальная армия не готова к противостоянию в рамках военных действий высокой интенсивности. По его словам, нынешняя подготовка и оснащение вооруженных сил РМ позволяют говорить о готовности для ответа на первые вызовы или начальную фазу конфликта средней степени.

Напомним, в начале октября в Минобороны Молдавии уже опровергало появившиеся в Сети и в российской прессе слухи о всеобщей мобилизации в стране. В ведомстве напомнили, что согласно закону, мобилизационные мероприятия начинаются с объявления в стране режима чрезвычайного, осадного и военного положения. То есть сейчас нет обстоятельств и планов для дополнительного призыва резервистов.

Вместе с этим, молдавские военкоматы начали рассылать компаниям и госучреждениям запросы, чтобы собрать информацию о работающих там призывниках и резервистах. Там уточнили, что запрашиваемые данные необходимы для того, чтобы получить перечень технических и материальных ресурсов, находящихся в их распоряжении, которые можно реквизировать в случае чрезвычайной ситуации.


eadaily.com
  • Сегодня, 11:03
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