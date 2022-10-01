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Сколько можно слушать музыку в наушниках, чтобы не портить слух

Сколько можно слушать музыку в наушниках, чтобы не портить слух

Чтобы не испортить слух и не оглохнуть, музыку в наушниках можно слушать не чаще двух раз в день по полчаса. Такие рекомендации в беседе с URA.RU дал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Не чаще двух раз в день и не более получаса за момент прослушивания — этого вполне достаточно, чтобы подростку насладиться любимой музыкой в наушниках, не оглохнуть и не нанести ущерб для слухового нерва. Либо непрерывно один час. Но при условии, что музыка будет спокойная, не группа Rammstein. Здесь мы говорим о внутреннем ухе, о кортиевом органе, о слуховом нерве, о волосковых клетках, которые могут угасать, и слух человека снижается», — объяснил Владимир Зайцев.

Отоларинголог подчеркнул, что правила ношения наушников касаются и взрослых. «Для взрослого человека это правило также актуально. С возрастом слух начинает снижаться и если еще добавляется присутствие громких звуков, то от этого становится только хуже», — добавил Зайцев.

Ранее врач-отоларинголог Алексей Кошелев напомнил, что частое использование наушников может привести к проблемам со слухом или полной глухоте. Так как любой направленный звук вреден.
  • Вчера, 19:15
  • DTV
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