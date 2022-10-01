Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску направил Генеральному секретарю НАТО и его коллегам из указанных государств письма, в которых проинформировал о решении, принятом Постановлением правительства № 1175, которым установлено перенаправление части средств, ранее выделенных на программу поддержки НАТО для Афганская национальная армия, оставшаяся неиспользованной, передает point.md ссылаясь на digi24.ro
«Таким образом, Румыния будет способствовать укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, которая столкнулась с незаконной, неспровоцированной и необоснованной агрессией Российской Федерации, предоставив до 400 тысяч долларов в Добровольный фонд Комплексного пакета помощи для Украины (НАТО- Трастовый фонд пакета комплексной помощи Украине), Республики Молдова, за счет взноса до 600 000 долларов США в Добровольный фонд укрепления обороноспособности Республики Молдова (Трастовый фонд укрепления обороноспособности Молдовы), а также Грузии, за счет финансирования до 300 000 долларов США в Грузию - Трастовый фонд наращивания оборонного потенциала, одну из стран, наиболее пострадавших от последствий российского вторжения в Украину. Добровольный взнос в Трастовый фонд добровольного наращивания оборонного потенциала Хашимитского Королевства Иордания (Иордания – Трастовый фонд по укреплению оборонного потенциала) составит до l 100 000 долларов», — сообщил источник.
Министерство иностранных дел заявляет, что решение было принято на основе приоритетов внешней политики и безопасности Румынии и способствует повышению авторитета страны в НАТО, а также выполнению задач по укреплению безопасности и стабильности в регионе. Восточного фланга, особенно в Причерноморье.
«В то же время этот подход подтверждает активную роль Румынии как пропагандиста политики партнерства НАТО, поддерживая партнеров в Восточном соседстве, а также укрепляя связи Североатлантического союза с Южным соседством. Также данная мера согласуется с принятием Румынией, начиная с 1 января 2023 года, роли Посольства контактного пункта НАТО (Contact Point Embassy - CPE) в Грузии и, соответственно, в Иордании сроком на два года (2023-2024 гг.), после решения НАТО по этому поводу, - сообщает цитируемый источник. point.md