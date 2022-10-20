Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила на период 20-23 октября гидрологическое предупреждение о повышении уровня воды в реке Днестр
Прогноз связан с увеличением сброса воды из Днестровского водохранилища (река Днестр) до 300 кубометров в секунду, сообщает МОЛДПРЕС.
"Гидрологический центр прогнозирует 20-23 октября повышение уровня воды по сравнению с уровнем 20 октября на участке Сороки-Каменка на 0,7-1,3 метра. Вода будет поступать также из малых рек», — уточнили в Гидрометослужбе РМ.
В связи с этим власти предупреждают органы местного публичного управления, хозяйствующих субъектов, в чьем ведении находятся водохранилища, проверить состояние дамб, мостов и путей отвода воды.