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Гидрологи предупредили о повышении уровня воды в Днестре

Гидрологи предупредили о повышении уровня воды в Днестре

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила на период 20-23 октября гидрологическое предупреждение о повышении уровня воды в реке Днестр

Прогноз связан с увеличением сброса воды из Днестровского водохранилища (река Днестр) до 300 кубометров в секунду, сообщает МОЛДПРЕС.

"Гидрологический центр прогнозирует 20-23 октября повышение уровня воды по сравнению с уровнем 20 октября на участке Сороки-Каменка на 0,7-1,3 метра. Вода будет поступать также из малых рек», — уточнили в Гидрометослужбе РМ.

В связи с этим власти предупреждают органы местного публичного управления, хозяйствующих субъектов, в чьем ведении находятся водохранилища, проверить состояние дамб, мостов и путей отвода воды.
  • Вчера, 20:05
  • DTV
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