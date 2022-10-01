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"Желтый" уровень террористической опасности сохраняется

"Желтый" уровень террористической опасности сохраняется

Вадим Красносельский продлил действие «желтого» уровня террористической опасности в Приднестровье до 5 ноября. Соответствующий указ был опубликован 20 октября на сайте главы государства.

С 26 апреля по 25 мая текущего года в Приднестровье действовал критический, «красный» уровень. С 25 мая степень террористической угрозы понизили до высокого, «жёлтого» уровня, который также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.

В апреле и мае 2022 года в Приднестровье произошли террористические атаки на здание МГБ, радиотелецентр вблизи поселка Маяк, а также воинскую часть в селе Парканы. Следы терактов вели в Украину. Кроме этого, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы. У села Воронково Рыбницкого района в районе бывшего аэродрома произошло четыре взрыва. Ещё один теракт произошел у военкомата в Тирасполе - в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. Исполнители этого преступления задержаны. По данным следствия, заказчиками теракта у военкомата являются лица, связанные со спецслужбами Молдовы. 5 июня на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе Владимировки с дрона были сброшены два взрывных устройства.
  • Вчера, 20:25
  • DTV
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