В Бендерах 14 октября 2022 г. прошла отчётно-выборная конференция общественной организации «Объединение участников боевых действий г.Бендеры «Боевые братья».
В работе конференции приняли участие представители других организаций города, с которыми у «Боевых братьев» налажено тесное сотрудничество и коллективная работа. Ранее был заключён Договор о сотрудничестве с ОО «Союз защитников г. Бендеры» , ОО «Чернобыль» и «Бендерский Союз Память» . Главные цели такого сотрудничества: решение вопросов социальной защиты участников боевых действий и членов их семей, патриотическое воспитание молодежи и укрепление государственности Приднестровья.
Ожидалось участие в конференции Главы города и представителей депутатского корпуса городского Совета народных депутатов. Но, к сожалению, собрание прошло без их участия и соответственно, не были получены ответы на многочисленные вопросы, прозвучавшие в ходе конференции .
От Госадминистрации г.Бендеры присутствовала Наталья Карлетова, начальник Управления по общественным связям, молодежной политике и работе с гражданами.
начальник Управления по общественным связям, молодежной политике и работе с гражданами госадминистрации Наталья Карлетова
Не смог принять участие в конференции и депутат Верховного Совета Приднестровья, о чём он уведомил письменно.
Минутой молчания участники конференции почтили память всех погибших и умерших защитников Приднестровья, а так же погибших российских военнослужащих в СВО на Украине.
Конференция проходила в соответствии с Уставом. В этом году организации исполнилось 10 лет, и выступая с докладом о проделанной работе за отчётный период, действующий председатель отметил, что "Боевые братья" всегда нацелены на плодотворное и конструктивное сотрудничество со всеми органами государственной власти и местного самоуправления, общественными объединениями и гражданами города и республики. В отчёте было подробно отражено всё, что уже сделано, а так же и те предложения, которые так и не нашли поддержки и до сих пор не решаются.
Виктор Березянский перечислил много проблем, над которыми ещё предстоит работать . Среди них- вопрос создания приютов для лиц оказавшихся в сложной жизненной ситуации в т. ч для участников боевых действий. Не решается вопрос предоставления жилья очередникам - люди стоят по 25лет , а очередь не двигается. В части социальной защиты ветеранов боевых действий , так же предстоит много сделать .
В докладе Виктора Березянского было отражено и то, что было сделано в части патриотического воспитания молодежи и развития русского мира в Приднестровье, а так же взаимодействие с РФ :
"- Проводились встречи со школьниками в СШ №16,13,2,5 и учащимися Техникума легкой промышленности в микро районе Шелковый комбинат , художественого колледжа, суворовского и военного училища. Участвовали в течении года в проводимых памятных мероприятиях в городе и с.Гиска.
-Предложили события гибели защитников города в с. Гиска включить в список городских памятных дат.Сейчас ведётся работа по увековечиванию памяти защитников Отечества из числа сельчан на памятной плите.
-Обязали администрацию сёл Гиска и Протягайловка исполнять закон о флаге. Они вывесили на здании флаг РФ после обращения в Прокуратуру.
- Продолжается сотрудничество с МИД РФ. Были отправлены письма в поддержку В.В Путина на должность Президента РФ. Отправили от ряда организаций города обращение о сохранении формата миротворцев РФ, в ответ на заявление комбатантов Молдовы в ООН, и получили благодарность за своевременную поддержку. Выступили с предложением о увеличении количества пунктов голосования, по внесению изменения в Конституцию РФ и выборов депутатов в ПМР во время пандемии.
- Обращались в МИД РФ по вопросу выдачи гражданства и замены паспортов РФ.В настоящее время приема в гр. РФ не проводится,кроме детей до 18 лет. - Списки нуждающихся в получении гражданства РФ и замене паспорта переданы Главе Госадминистрации, согласно его запроса .
-«Боевые братья» сотрудничают с общественностью города Усть-Илимск, где установлен памятный знак о событиях 1992г в ПМР. В организации надеются, что руководство города Бендеры примет предложение Усть-Илимска о заключении договора о сотрудничестве .
-«Боевые братья» активно включились в работу по поиску городов побратимов в РФ. Бендеры единственный город в Приднестровье, который не имеет городов-побратимов в России. Почему то заключают договора о сотрудничестве с городами Европы . Для сравнения: Тирасполь имеет 7 побратимов в России.
-За активную позицию и проводимую работу организация «Боевые братья» имеет благодарности от Администрации Президента, Правительства и Верховного Совета, но не от города Бендеры" - отметил в докладе председатель общественной организации «Объединение участников боевых действий г.Бендеры «Боевые братья», Виктор Березянский.
В ходе конференции прозвучали мнения и критика о прошедшей реновации Мемориального музея Бендерской трагедии.
С дополнением к докладу председателя организации «Боевые братья», выступил его заместитель Владимир Казаченко. Отмечая наболевшие и не решающиеся вопросы, он акцентировал внимание участников конференции на документе "Стратегия развития Приднестровья", утверждённом Президентом ПМР и согласно которому: "необходимо сосредоточится на выстраивании последовательного диалога органов власти с некоммерческими организациями республики на позициях равноправного сотрудничества". Он отметил, что организации «Боевые братья» пока этого "не повезло увидеть".
В своём выступлении Владимир Казаченко дал личный совет чиновникам , находящимся у власти.
Выступая с докладом, Владимир Казаченко отметил, что общаясь с туристами г.Бендеры, ему приходилось часто слышать такие вопросы и недоумения - как о многочисленных крестах на улицах города, и отсутствии общественного туалета в центре города. Он рассказал, как шутя туристы дали совет, как же можно решить последний вопрос .
В своём выступлении Владимир Казаченко коснулся так же непонятной ситуации вокруг городов-побратимов г.Бендеры, которых у него нет.
После докладов участники конференции заслушали отчет ревизионной комиссии. Собрание оценило работу Правления на удовлетворительно и единогласно, открытым голосованием, избрало председателем общественной организации Виктора Березянского, так же были избраны Правление и ревизионная комиссия . Участников ознакомили с Проектом Постановления отчётно-выборной конференции от 14 октября 2022 года.
Перечень вопросов, поднятых в ходе конференции, будет направлен главе Государственной администрации г. Бендеры, Правительству и Президенту ПМР для решения указанных проблем, с которыми сталкиваются участники боевых действий по защите ПМР , члены общественной организации «Объединение участников боевых действий г.Бендеры «Боевые братья».