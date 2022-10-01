Согласно новому исследованию, следующая пандемия будет вызвана не летучими мышами или птицами, а тающими льдами Арктики.
В новом исследовании ученые проанализировали почву и озерные отложения из озера Хейзен, самого большого по объему озера к северу от Полярного круга. Секвенировав сегменты ДНК и РНК, обнаруженные в почве, ученые попытались определить пул вирусов, присутствующих в окружающей среде.
Используя компьютерный алгоритм для контекстуализации вирусов с животными, растениями и грибами-носителями, присутствующими в этом районе, ученые смогли выяснить риск распространения вируса, то есть способность вирусов проникать в новые виды и распространяться, как это случилось с SARS-CoV-2, вирусом, переместившимся из популяций диких животных в людей, пишет rtraveler.ru.
«Риск распространения увеличивается со стоком от таяния ледников, косвенным признаком изменения климата. Если изменение климата также сдвинет диапазон видов потенциальных вирусных переносчиков и резервуаров на север, Арктика может стать благодатной почвой для новых пандемий», – пишут исследователи.
Авторы работы сравнили эволюционный путь как вирусов, так и хозяев, попытавшись найти различия и сходства между ними. Эти сравнения предполагают возможность изменения статус-кво и последующего вирусного распространения.
«С эволюционной точки зрения вирусы более склонны заражать хозяев, которые филогенетически близки к их естественному хозяину, возможно, потому, что им легче заражать и колонизировать виды, которые генетически схожи», – объясняют исследователи.
В соответствии с предыдущими исследованиями, которые показывают, как деградировавшие ландшафты могут по-новому сталкивать патогены, паразитов и хозяев, ученые предполагают, что расширение ледникового стока увеличивает вероятность того, что вирусы «перепрыгнут» в хозяев-эукариот.
Однако этот повышенный риск различался в образцах почвы и озерных отложений. В почве с высокими потоками таяния ледников риск распространения увеличивался до определенной точки, а затем снижался, тогда как в пробах озерных отложений он продолжал расти.
Одно из объяснений, выдвинутых исследователями, заключается в следующем: увеличение стока означает, что большое количество органического материала и содержащихся в нем организмов смывается в озеро, а не остается на суше.
«По мере изменения климата меняется и метаболическая активность арктической микробиосферы, что, в свою очередь, влияет на многочисленные экосистемные процессы, такие как появление новых патогенов», – пишут исследователи.
Высокая Арктика, то есть самые северные её регионы, является одной из наиболее уязвимых для изменения климата частей планеты. За последние пару десятилетий исчезла треть зимнего льда Северного Ледовитого океана.
В то же время ученые также предупреждают о повышенном риске пандемий, вызванных множеством факторов и не в последнюю очередь деятельностью человека, разрушающей естественную среду обитания и вынуждающей животных и людей жить во все более тесном контакте.
«Двойной эффект изменения климата, увеличивающий риск распространения и приводящий к смещению ареалов видов на север, может иметь драматические последствия в высоких широтах Арктики», – заключают авторы работы.
12 самых смертоносных вирусов в истории человечества
Некоторые знакомы человечеству на протяжении тысячелетий, а другие появились совсем недавно (легко догадаться, какие).
Люди борются с вирусами на протяжении всего своего существования. Некоторые из вирусов представляют большую угрозу для здоровья, чем другие, например, степенью летальности или вероятностью распространения. У животных вирусные инфекции вызывают иммунный ответ, который чаще всего приводит к уничтожению болезнетворного вируса. Иммунный ответ также можно вызвать вакцинами, дающими активный приобретенный иммунитет против конкретной вирусной инфекции. Именно так, например, человечеству удалось победить оспу и некоторые другие вирусные заболевания.
rtraveler.ru рассказывает о 12 самых опасных вирусах, которые представляют смертельную угрозу для человека.
Вирус Марбург По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус Марбург был впервые обнаружен в 1967 году, когда в Германии произошли небольшие вспышки среди лабораторных работников, контактировавших с зараженными обезьянами, завезенными из Уганды. Симптомы вируса включают в себя геморрагическую лихорадку, поражение печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.
По данным ВОЗ, летальность при первой вспышке составила 24%, но при вспышке 1998-2000 гг. в Демократической Республике Конго она составила 83%, а при вспышке 2017 году в Уганде – все 100%.
Первая известная вспышка марбургского вируса в Западной Африке была подтверждена в августе 2021 года. Заболевшим был мужчина из юго-западной Гвинеи, у которого развились лихорадка, головная боль, усталость, боль в животе и кровоточивость десен. Спасти мужчину не удалось, но, хотя медики насчитали 170 контактов пациента с высоким риском дальнейшего распространения вируса, вспышки болезни удалось избежать.
Вирус Эбола Вирус Эбола, как и вирус Марбург, относится к семейству филовирусов (Filoviridae). Первые известные вспышки лихорадки Эбола среди людей произошли одновременно в Республике Судан и Демократической Республике Конго в 1976 году. Эбола передается через контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, а также с тканями инфицированных людей или животных.
Известные штаммы сильно различаются по своей смертоносности. Один из штаммов – эболавирус Рестон (Reston ebolavirus) – даже не вызывает симптомов у людей, хотя для других приматов он смертелен. Летальность другого штамма – эболавируса Бундибугио (Bundibugyo ebolavirus) – составляет до 37%, а самым опасным является эболавирус Заир (Zaire ebolavirus), средний коэффициент смертности от которого составляет около 83%.
Крупнейшая за всю историю вспышка лихорадки Эбола возникла в Западной Африке в начале 2014 года, и на ее устранение ушло два года. По данным Центров по контролю и передаче заболеваний (CDC), за это время вирус заразил 28 652 человека и унес 11 325 жизней.
Для лихорадки Эбола характерны внезапное повышение температуры тела, выраженная общая слабость, мышечные и головные боли, а также боли в горле. Зачастую это сопровождается рвотой, диареей, сыпью, нарушением функций почек и печени, а в некоторых случаях как внутренними, так и внешними кровотечениями.
В декабре 2019 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первую вакцину против Эболы (Ervebo). Клинические испытания показали, что вакцина эффективна на 100%.
Вирус бешенства Хотя вакцины против бешенства для домашних животных, которые появились в 1920-х годах, помогли сделать болезнь чрезвычайно редкой в развитых странах, это заболевание остается серьезной проблемой в Индии и некоторых частях Африки. Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в Еженедельном отчете CDC о заболеваемости и смертности, около 59 000 человек ежегодно умирают от вируса бешенства.
Заражение этим вирусом развивается после укуса или царапины бешеного животного. Как только человек был укушен, ему необходимо немедленно получить вакцину против бешенства или лечение антителами, чтобы предотвратить прогрессирование болезни. В противном случае вирус повреждает мозг и нервы. Как только начинают проявляться симптомы, человека уже не спасти. По данным CDC, смертность от вируса составляет 99%.
Все дошедшие до нас вирусы бешенства развивались в течение последних 1500 лет. Существуют семь генотипов вируса бешенства. В Евразии случаи заражения случаются из-за трех из них – генотипа 1 (классическое бешенство) и, в меньшей степени, генотипов 5 и 6.
ВИЧ По оценкам ВОЗ, 32 миллиона человек умерли от вируса иммунодефицита человека с тех пор, как это заболевание было впервые идентифицировано в начале 1980-х годов.
Мощные противовирусные препараты позволяют людям годами жить с ВИЧ. В редких случаях трансплантация стволовых клеток помогает полностью вылечить болезнь. Однако ВИЧ продолжает опустошать многие страны с низким и средним уровнем дохода, где происходит 95% новых случаев заражения. По данным ВОЗ каждый 25-й человек на африканском континенте является ВИЧ-позитивным.
Вирус может передаваться через прямой контакт поврежденной или неповрежденной слизистой оболочки или поврежденной кожи здорового человека с биологическими жидкостями зараженного человека: кровью, предсеменной жидкостью (выделяющейся на протяжении всего полового акта), спермой, секретом влагалища, грудным молоком.
Оспа Оспу вызывают два вида вирусов: Variola major (летальность 20-40 %, в некоторых эпидемиях – до 90 %) и Variola minor (летальность 1-3 %).
В 1980 году Всемирная ассамблея здравоохранения объявила мир свободным от оспы. Но до этого люди боролись с оспой на протяжении тысячелетий, и, по данным ВОЗ, более тяжелая форма болезни убила около 30% инфицированных. При этом у выживших оставались на теле глубокие шрамы и часто развивалась слепота.
Среди населения за пределами Европы, где люди мало контактировали с вирусом до его появления, уровень смертности был намного выше. Например, по оценкам историков, оспа, завезенная европейскими исследователями, убила 90% коренного населения Америки. По оценкам исследователей, только в ХХ веке от оспы погибло 300 миллионов человек.
Последний случай заражения оспой в естественных условиях был зарегистрирован 26 октября 1977 года в сомалийском городе Марка. Летом 1978 года был зафиксирован самый последний известный случай оспы (в результате внутрилабораторного заражения), который унес жизнь 40-летней Дженет Паркер, медицинского фотографа.
Первые вакцины против оспы появились еще в XVIII веке. В России массовая вакцинация началась при Екатерине II. При этом императрица подала подданным личный пример, привившись в октябре 1768 года.
Ортохантавирус Хантавирусный легочный синдром (HPS) является смертельным заболеванием для тех, кто заразился им, но от него погибло относительно небольшое количество людей. По данным CDC, первая вспышка произошла в ноябре 1993 года. В результате заражения здоровый молодой мужчина народности навахо и его невеста, проживавшие в США, умерли в течение нескольких дней от одышки.
Несколько месяцев спустя органы здравоохранения выделили ортохантавирус у оленьего хомячка, жившего в доме одного из инфицированных людей. По данным CDC, более 833 человек в США заразились HPS по состоянию на конец 2020 года, и 35% умерли от этой болезни.
Вирус не передается от одного человека к другому, люди заражаются от контакта с пометом инфицированных грызунов.
Ранее другой хантавирус, называемый корейской геморрагической лихорадкой, вызывал вспышку в начале 1950-х годов, во время Корейской войны. Тогда заразились более 3000 военнослужащих ООН, и около 12% из них умерли.
Грипп Поскольку грипп чрезвычайно заразен, он является одним из самых смертоносных вирусов во всем мире. По данным ВОЗ, во время типичного сезона гриппа от этой болезни умирает до 650 000 человек
Кроме того, время от времени появляются новые штаммы гриппа, и пандемия распространяется по всему миру. Часто эти новые штаммы имеют более высокий уровень смертности, чем эндемический грипп.
Масштабная пандемия гриппа, известная как «испанка», с 1918 по 1920 годы поразила не менее 550 миллионов человек (около 40% населения мира к тому моменту), из которых, по разным оценкам, погибли от 17,4 до 100 миллионов.
«Я думаю, вполне возможно, что что-то вроде вспышки гриппа 1918 года может произойти снова. Если бы новый штамм гриппа проник в человеческую популяцию и мог бы легко передаваться между людьми и вызывать тяжелые заболевания, у нас были бы большие проблемы», – говорит Эльке Мюльбергер, эксперт по вирусу Эбола и доцент кафедры микробиологии Бостонского университета.
Лихорадка денге Геморрагическая лихорадка денге, вызываемая вирусом денге, представляет собой переносимое комарами заболевание, впервые зафиксированное в 1950-х годах на Филиппинах и в Таиланде. С тех пор вирус денге распространился по тропическим и субтропическим регионам земного шара.
Около 40% населения мира в настоящее время проживает в районах, где лихорадка денге является эндемичной, и болезнь будет распространяться дальше, поскольку изменение климата позволяет комарам, переносящим ее, заселять другие регионы.
По данным ВОЗ, от 100 до 400 миллионов человек заражаются вирусом ежегодно. Хотя лихорадка денге имеет более низкий уровень смертности, чем некоторые другие вирусы, примерно у одного процента заболевших проявляются симптомы, характерные для лихорадки Эбола.
Вакцина против лихорадки денге под названием Dengvaxia была одобрена в 2019 году Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для использования у детей в возрасте от 9 до 16 лет, проживающих в районах, где распространена болезнь.
Ротавирус Ротавирус – это диарейное заболевание, которое ежегодно убивает около 200 000 детей, в основном в Нигерии и Индии. Вирус может быстро распространяться фекально-оральным путем: через загрязненные руки, поверхности и вещи.
Благодаря вакцинам дети в развитых странах редко умирают от инфекции. Но эта болезнь является убийцей в развивающихся странах, где регидратационные процедуры малодоступны.
По оценкам ВОЗ, во всем мире ежегодно происходит более 25 миллионов амбулаторных посещений и два миллиона госпитализаций в связи с ротавирусными инфекциями. Страны, внедрившие вакцину, сообщают о резком снижении числа госпитализаций и смертей от ротавирусной инфекции.
SARS-CoV По данным ВОЗ, вирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром, или атипичную пневмонию, был впервые идентифицирован в 2003 году во время вспышки в Китае. Согласно Журналу вирусологии, вирус, вероятно, первоначально появился у летучих мышей, затем перешел к ночным млекопитающим – циветтам, прежде чем, наконец, заразить людей.
По данным CDC, после вспышки в Китае SARS распространился на 26 стран мира, заразив 8096 человек и убив более 774 из них в течение нескольких месяцев.
Болезнь вызывает лихорадку, озноб и боли в теле и часто прогрессирует до пневмонии, тяжелого состояния, при котором легкие воспаляются и наполняются гноем. По оценкам, смертность от SARS составляет 9,6%, однако новых случаев в последние годы не наблюдалось.
SARS-CoV-2 Известный теперь всем коронавирус стал причиной пандемии COVID-19, разразившейся в 2020 году. По данным OurWorldInData, по состоянию на октябрь 2022 года вирус стал причиной более 6,57 миллиона смертей во всем мире и заразил более 626 миллионов человек.
SARS-CoV-2 принадлежит к тому же большому семейству вирусов, что и SARS-CoV, известному как коронавирусы, и впервые был выявлен в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Ученые считают, что вирус мог возникнуть у летучих мышей и перейти на животное-посредника, прежде чем заразить людей.
Оценить уровень смертности от инфекции или долю людей, которые умирают после заражения, сложно, потому что многие легкие случаи не диагностируются. Но возраст, безусловно, является огромным фактором летальности вируса: одно из исследований, опубликованных в журнале The Lancet, показало, что вирус убил около 0,0023% зараженных детей в возрасте до семи лет и около 20% инфицированных старше 90 лет.
По данным ВОЗ, вирус также представляет более высокий риск для людей с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, высокое кровяное давление или ожирение. Общие симптомы включают лихорадку, кашель, потерю вкуса или обоняния и одышку, а более серьезные – затрудненное дыхание, боль в груди и потерю подвижности.
Коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CоV) Вирус, вызывающий ближневосточный респираторный синдром, или MERS, спровоцировал вспышку в Саудовской Аравии в 2012 году и еще одну в Южной Корее в 2015 году. Он имеет высокий уровень летальности и убивает около 35% заразившихся людей. Но по состоянию на 2021 год от вируса погибли 858 человек, потому что он не так уж легко распространяется между людьми.
Вирус MERS принадлежит к тому же семейству вирусов, что и SARS-CoV и SARS-CoV-2. По данным ВОЗ, этот вирус заражал верблюдов до того, как перешел к людям. Вызванное им заболевание может сопровождаться лихорадкой, кашлем и одышкой.
MERS смертелен, потому что, как и его менее смертоносные родственники SARS и SARS-CoV-2, он часто прогрессирует до тяжелой пневмонии. Вакцины для предотвращения этого заболевания не существует. Лучший способ снизить вероятность заражения – регулярно мыть руки, избегать контакта с верблюдами и не употреблять продукты, содержащие сырое молоко животных.