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Прогноз МВФ: за 5 лет население Молдовы сократится на 218 тыс. человек

Прогноз МВФ: за 5 лет население Молдовы сократится на 218 тыс. человек

На официальном сайте МВФ был опубликован прогноз крупнейшей финансовой организации мира, связанный с Молдовой. Прогноз рассчитан на ближайшие пять лет. Согласно прогнозу МВФ, население Молдовы за ближайшие пять лет уменьшится на 218 тыс. человек, сообщает bloknot-moldova.ru

ВВП на душу населения в сопоставимых ценах увеличится на 5262 доллара. Инфляция, в свою очередь, снизится с 30 процентов до пяти. Объем экспорта/импорта товаров и услуг увеличится втрое.

Валовой государственный долг увеличится более чем на 100 млрд леев.

Доля общих инвестиций в ВВП снизится с 28-ми до 26-ти процентов.

Ранее издание «Блокнот Молдова» сообщало о том, что реальная средняя заработная плата (с учетом совокупной инфляции 38,63%, за 2021 г. – 13,94% и 9 месяцев 2022 г. – 24,69%) работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета, снизилась в 2022 г. по сравнению с пандемическим 2020 годом, на 31%.

  • Сегодня, 09:29
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