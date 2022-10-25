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В США планируют создать более смертоносный штамм вируса оспы обезьян

В США планируют создать более смертоносный штамм вируса оспы обезьян

В правительственной лаборатории США в штате Мэриленд планируют вывести новый штамм вируса оспы обезьян. Статья была опубликована в Science.org.

Вирусологи собираются скрестить два разных штамма вируса, что сделает заболевание гораздо более смертоносным. После выведения нового патогена ученые проведут эксперимент на мышах, заразив их вирусом, пишет gazeta.ru

Предполагается, что это поможет им создать более эффективные вакцины против оспы обезьян.

Однако некоторые вирусологи и эпидемиологи настаивают на серьезных проверках рискованных работ, которые финансируют США. По их мнению, вирус может случайно попасть за пределы лаборатории, что приведет к новой эпидемии заболевания.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в России зарегистрировали первый препарат против оспы обезьян. Препарат разработали в научном центре «Вектор» совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН и назвали «НИОХ-14». Проведенные доклинические испытания доказали его эффективность в борьбе с оспой обезьян и другими ортопоксвирусами, а также отсутствие вредоносных побочных эффектов.
  • Сегодня, 09:49
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