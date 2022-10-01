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В России живут 37 000 человек старше 100 лет

В России живут 37 000 человек старше 100 лет

В России на сегодняшний день живут 37 тысяч человек старше 100 лет и больше 700 тысяч – старше 90 лет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой.

«У нас сейчас в России 34 миллиона людей старше 60 лет… Почти 7 миллионов людей старше 80 лет, более 700 тысяч — старше 90 и 37 тысяч — старше 100 лет», — сказала Ткачева в ходе круглого стола в Совете Федерации.

По данным ведомства, продолжительность жизни в России растет, хотя коронавирус замедлил эту тенденцию.

По словам специалиста, продолжительность жизни в стране замедлилась из-за коронавируса. При этом продолжает увеличиваться глубина старения.

За три года в России удвоилось число долгожителей, на 1 января 2019-го насчитывалось 20 582 человека в возрасте от ста лет.
  • Сегодня, 11:04
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