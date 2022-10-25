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По-добрососедски: Турция запросила у «Газпрома» отсрочку и скидку

По-добрососедски: Турция запросила у «Газпрома» отсрочку и скидку

Турция обсуждает с российской стороной возможность скидки и отсрочки в расчетах за поставляемый газ. Об этом сообщил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати.

Как пишет The Financial Times, активно обсуждаемая скидка на российский газ может ослабить давление на турецкую лиру и поддержит президента Реджепа Эрдогана в преддверии выборов, запланированных на следующее лето. Издание приводит мнение Небати, что он ожидает «хороших новостей» по обоим вопросам, пишет eadaily.com

Глава Минфина выразил уверенность в том, что Турция «очень комфортно» избежит кризиса платежного баланса в следующем году, несмотря на необходимость оплатить импорт энергоресурсов в размере $ 100 млрд.

Напомним, президент России Владимир Путин 16 сентября после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества сообщил о достижении договоренности по оплате турецкой стороной 25% поставок российского газа в рублях. Как уточняет ТАСС, спустя несколько дней министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез говорил, что соглашение об оплате 25% поставок российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время.

Сейчас, по оценке Небати, экономические связи с Россией являются «добрососедскими отношениями», даже несмотря на то, что Запад высказывает опасения, что это может использоваться Москвой для обхода санкций.

Следует отметить, что в 2021 году Турция импортировала рекордные 58,7 млрд. кубометров газа. Импорт за 7 месяцев 2022 года остался почти на уровне прошлого года (34,237 млрд кубометров — снижение на 0,4%). Россия обеспечивает более 40% поставок газа в республику.


  • Сегодня, 11:12
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