В территориальных избирательных комиссиях села Протягайловка и поселка Первомайск началось досрочное голосование на дополнительных выборах в местные органы власти и органы местного самоуправления.
Как сообщила пресс-служба центральной избирательной комиссии ПМР, в Слободзейском районе избирают народных депутатов Совета народных депутатов поселка Первомайск по избирательным округам № 5 и № 8. В Бендерах дополнительные выборы председателя Совета - главы администрации села Протягайловка проходят по единому избирательному округу, сообщает novostipmr.com
Заранее отдать свой голос могут избиратели, которые в день голосования 30 октября 2022 года будут находиться за пределами республики, в служебной командировке, выполнять государственные или трудовые (служебные) обязанности, в том числе и по борьбе с коронавирусной инфекцией. Досрочно также вправе проголосовать избиратели, зарегистрированные на время обучения в общежитиях организаций высшего (начального, среднего) профессионального образования, в связи с отсутствием в день голосования по месту регистрации.
Чтобы проголосовать досрочно, необходимо прибыть в территориальную избирательную комиссию села, поселка (с 25 по 27 октября включительно) или участковую избирательную комиссию (28 или 29 октября), подать заявление с указанием причины досрочного голосования. Бюллетень выдается на основании документа, удостоверяющего личность избирателя, подтверждающего факт регистрации (прописки) на территории соответствующего избирательного участка.
Адреса территориальных избирательных комиссий, в которых с 25 по 27 октября пройдет досрочное голосование на дополнительных выборах в местные органы власти и органы местного самоуправления:
Слободзейский район, п. Первомайск, ул. Садовая, 19 (здание администрации поселка); г. Бендеры, с. Протягайловка, ул. Первомайская, 11 (здание администрации села).