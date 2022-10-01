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В селе Протягайловка и поселке Первомайск началось досрочное голосование

В селе Протягайловка и поселке Первомайск началось досрочное голосование

В территориальных избирательных комиссиях села Протягайловка и поселка Первомайск началось досрочное голосование на дополнительных выборах в местные органы власти и органы местного самоуправления.

Как сообщила пресс-служба центральной избирательной комиссии ПМР, в Слободзейском районе избирают народных депутатов Совета народных депутатов поселка Первомайск по избирательным округам № 5 и № 8. В Бендерах дополнительные выборы председателя Совета - главы администрации села Протягайловка проходят по единому избирательному округу, сообщает novostipmr.com

Заранее отдать свой голос могут избиратели, которые в день голосования 30 октября 2022 года будут находиться за пределами республики, в служебной командировке, выполнять государственные или трудовые (служебные) обязанности, в том числе и по борьбе с коронавирусной инфекцией. Досрочно также вправе проголосовать избиратели, зарегистрированные на время обучения в общежитиях организаций высшего (начального, среднего) профессионального образования, в связи с отсутствием в день голосования по месту регистрации.

Чтобы проголосовать досрочно, необходимо прибыть в территориальную избирательную комиссию села, поселка (с 25 по 27 октября включительно) или участковую избирательную комиссию (28 или 29 октября), подать заявление с указанием причины досрочного голосования. Бюллетень выдается на основании документа, удостоверяющего личность избирателя, подтверждающего факт регистрации (прописки) на территории соответствующего избирательного участка.

Адреса территориальных избирательных комиссий, в которых с 25 по 27 октября пройдет досрочное голосование на дополнительных выборах в местные органы власти и органы местного самоуправления:

Слободзейский район, п. Первомайск, ул. Садовая, 19 (здание администрации поселка);
г. Бендеры, с. Протягайловка, ул. Первомайская, 11 (здание администрации села).
  • Сегодня, 15:38
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