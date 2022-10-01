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Нелегальная торговля сигаретами в Украине, ЕС и Молдове: что будет дальше?

Нелегальная торговля сигаретами в Украине, ЕС и Молдове: что будет дальше?

Государственная служба статистики Украины обнародовала информацию, что цена пачки сигарет медиум-класса составила почти 68 гривен (1,9 евро) в сентябре 2022 года.

При этом на нелегальном рынке страны можно легко купить поддельные сигареты за 30-40 гривен (1 евро), а в сети Интернет доступны еще более дешевые предложения. Такая дифференциация цен вызывает беспокойство, особенно у соседей Украины, которые внимательно следят за ситуацией. Учитывая низкие цены на нелегальную табачную продукцию, возрастают риски контрабанды из Украины в соседние страны и, как следствие, потерь госбюджета.

В прошлом году нелегальная торговля табачными изделиями в Украине достигла рекордного уровня - 20,4%, пишет kp.md

Эксперт по налогообложению Growford Institute Татьяна Кощук проанализировала для Interfax риски контрабанды, которые могут быть связаны с общими границами с Украиной. Стоит отметить, исследование KPMG фиксировало увеличение объемов потребления в ЕС украинской нелегальной марки сигарет «Compliment» в 2020-2021 году с 0,5 до 0,6 млрд. штук.

Если посмотреть на пятерку стран Евросоюза, с самой низкой суммой акциза в цене пачки сигарет - в среднем 2 евро в 2022 году - то обнаружим среди них Венгрию, Словакию, Румынию, Польшу и Болгарию. Все упомянутые страны имеют более низкие по сравнению с большинством других государств ЕС доходы населения и (кроме Болгарии) общие границы с Украиной. При этом самый высокий среди этой пятерки уровень потребления нелегальных сигарет был зарегистрирован в этом году в Румынии и составил 6%.

«Таким образом, до войны в Украине все они реализовали эффективную стратегию умеренного повышения акциза для того, чтобы собирать этот налог, хоть и не по высокой ставке, но в собственный бюджет. Как будет дальше – увидим. Многое будет зависеть от трансформации нелегального табачного рынка Украины», - пишет Татьяна Кощук.

Также эксперт рассмотрела сценарии развития событий в ближайшем будущем в Молдове. По словам специалиста, сегодня цена сигарет медиум-класса в Молдове составляет 1,8 евро, что сопоставимо с ценами легальных сигарет в Украине. На следующий год в Молдове запланировано 15-процентное повышение акциза, что вполне сбалансировано, чтобы удержать под контролем контрабанду из Украины.

«Но если бы в Молдове акциз на сигареты рос более высоким темпом, это существенно повысило бы вероятность налаживания нелегальных поставок из Украины или других стран. По крайней мере в соседней с Молдовой Румынии в 2021 году уже фиксировалось потребление более 1,5 млрд штук нелегальных сигарет с маркировкой «duty free» или без указания на пачке страны происхождения. Замечу, что уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Молдове в 2021 году составил 4,1%.», - подчеркнула специалист Growford.

На рынке стран ЕС ситуация еще менее позитивная. В прошлом году уровень контрафактных сигарет здесь вырос. Согласно проведенному компанией KPMG исследованию в 2021 году, рынок нелегальных сигарет в ЕС увеличился с 33,4 до 35,5 млрд. штук, в результате чего их доля в общем объеме потребления возросла с 7,3 до 8,1%. Также вдвое возросла доля контрафактных сигарет в структуре нелегального табачного рынка, достигнув рекордных 34,6%.

Страны ЕС постоянно реагируют на риски увеличения потребления нелегальных сигарет. Некоторые делают это эффективно, другие – не очень.

Эксперт Growford привела пример Франции - «лидера» в ЕС по уровню нелегальной торговли сигаретами с показателем 29%. Хотя в это трудно поверить, но почти треть французских курильщиков перешла на нелегальные сигареты. Как оказалось, даже французские потребители часто не готовы покупать одни из самых дорогих в Европе легальные сигареты, если есть возможность сэкономить.

Если в 2021 г. средняя цена пачки сигарет во Франции составляла 9,7 евро, то в соседних Нидерландах – 7,6 евро, в Люксембурге – 4,76 евро, в Испании – 4,53 евро. Понятно, что такая дифференциация подпитывала контрабандные потоки сигарет во Францию.

Рост цены этой продукции в результате повышения акциза на 12,5% в 2020 г. и еще на 7% в 2021 г. оказался критическим. Настал момент, когда сумма акциза в цене пачки сигарет во Франции стала самой высокой на территории континентальной Европы и в 2022 году достигла 6,88 евро. Высший уровень (8,85 евро) установлен только в Ирландии – островной стране, которая имеет сухопутную границу лишь с Великобританией (также с высоким акцизом на сигареты), что является барьером для потоков нелегальных сигарет. Хотя и не «глухой стеной», потому что доля ирландского нелегального рынка сигарет здесь составляет 17%.

Высокий акциз настолько повысил доходность контрафактного бизнеса, что это позволило найти «слабые звенья» в правоохранительной системе страны. В 2021 г. во Франции потреблено 8 млрд. шт. контрафактных сигарет, что составило 64,7% (!) от общего объема контрафакта в ЕС. Более того, французские нелегально производимые сигареты начали осваивать рынки Германии, Нидерландов и Швейцарии. Как видим, ошибки в акцизной политике стоят очень дорого. Лучше учиться на чужих, чем делать свои!», - подытожила эксперт.

KP.MD
  • Сегодня, 16:09
  • DTV
  • Просмотров: 43
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