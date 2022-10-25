Владимир Зеленский в ходе своего выступления 25 октября на парламентском саммите так называемой "Крымской платформы" предложил создать аналогичные площадки для "деоккупации" других территорий. В числе таких "порабощенных" территорий он назвал Абхазию, Приднестровье и Курильские острова, сообщает rbc.ru
Заявление Зеленского транслировало украинское телевидение. В саммите принимают участие более 40 председателей и вице-председателей парламентов и парламентских ассамблей международных организаций. По итогам саммита будет принята совместная декларация. Мероприятие проходит в Загребе, его организаторами являются Украина и Хорватия.
"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, когда-то порабощенных - от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий", - цитирует Зеленского ukraina.ru
Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому Украина признает так называемые Северные территории (так в Японии называют острова южной части Курильской гряды, которые входят в состав РФ) "оккупированными" Россией.
По всей видимости, в Офисе президента Украины решили, что подобное популистское решение вызовет благодарность у японского правительства, и оно предоставит Киеву дополнительные преференции — в виде военной помощи или новых финансовых вливаний, писал в своем материале обозреватель издания Украина.ру Александр Сокуренко. Однако реакция японских элит оказалась иной.
Ранее член палаты советников и глава партии «Возрождение Японии» Мунэо Судзуки критически отозвался о решении Зеленского заявить о суверенитете Токио над «северными территориями» — российскими Курильскими островами. пишет russian.rt
21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора. Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Москва называла созданный Киевом форум «шабашем», а вопрос по Крыму и Курилам — закрытым, пишет РБК
Что сказал спикер парламента Молдовы Игорь Гросу на "Крымской платформе":
«Мы собрались здесь, чтобы повторно осудить агрессию России против Украины, которая началась восемь лет назад с аннексии Крыма, а также выразить нашу поддержку суверенитету и территориальной целостности соседней страны. Уже восемь месяцев мы являемся свидетелями страшной войны, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, бесчисленное количество убитых и раненых. Эта война — неспровоцированное нападение на Украину. Украина — форпост перед лицом российской агрессии, она защищает всех нас, в том числе Республику Молдова», — цитирует Гросу Рoint.md ссылаясь на deschide.md
Он рассказал о помощи, предложенной Республикой Молдова более чем полумиллиону украинских беженцев, из которых более 80 тысяч решили остаться в стране. По словам Гросу, Россия намеренно нападает на мирное население Украины и уничтожает гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Председатель парламента также рассказал о российских ракетах, нарушивших воздушное пространство Молдовы, пишет Рoint.md
"Три ракеты нарушили воздушное пространство нашей страны. Это посягательство на нейтралитет Республики Молдова. Статус нейтралитета не означает, что мы не должны защищаться. Мы приложим усилия для обеспечения нашей безопасности, приоритетом является развитие армии. Мы неоднократно призывали к эвакуации российских войск и боеприпасов из Приднестровья. Осуждаем аннексию Крыма и попытки проведения референдумов в оккупированных регионах. Республика Молдова не признает эти незаконные попытки аннексии. Хочу выразить восхищение мужеством украинского народа. Слава Украине", - заключил председатель парламента.
В то же время известно, что Глава Хорватии проигнорировал «Крымскую платформу» и визит Пелоси
Президент Хорватии Зоран Миланович не принял участие в международном форуме «Крымская платформа», который прошел в Загребе 24 октября, и отказался от встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сославшись на занятость, сообщает regnum.ru
Свое неучастие Миланович объяснил тем, что это «парламентская, а не президентская инициатива».
Вместо этого президент, известный своими резкими высказываниями, отправился в заранее запланированный визит в город на побережье Адриатического моря и заявил, что «через две недели Пелоси не будет такой, как сейчас, потому что республиканцы одержат убедительную победу». Выборы в Конгресс США назначены на 8 ноября.
На саммите в Загребе, так называемой «Крымской платформе», собрались государственные деятели примерно из 40 стран, а также представители международных организаций, пишет ИА REGNUM
«Я вижу много цинизма и нечестности по отношению к [народу б. УССР и СВО], и я не хочу этому способствовать, — сказал Миланович.
"В конце концов, американцам и русским придется сесть за стол переговоров, потому что они ведут опосредованную войну за [б. УССР], и народ [б. УССР] платит за это страшную цену. Я не знаю, почему никто не осмеливается говорить об этом открыто, но это правда» - добавил Президент Хорватии Зоран Миланович.