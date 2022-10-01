Президент Вадим Красносельский подписал поправки в ряд законов, согласно которым в республике создаётся военная инспекция. Документы, где оговорены правовой статус, функции и порядок реализации полномочий новой структуры, вступят в силу через 30 дней.
Основные задачи военной инспекции будут заключаться в поддержании правопорядка, законности и воинской дисциплины в Вооруженных силах, сообщает пресс-служба Минобороны. Также она предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц гражданского персонала и граждан, проходящих сборы в армии. Руководить деятельностью новой структуры будет министр обороны.
В неё войдут военные комендатуры, военные автомобильные инспекции, гауптвахты и органы дознания. Должностных лиц наделят полномочиями по проведению дознания и разбирательств по грубым дисциплинарным проступкам. Расширены полномочия военного прокурора, который будет осуществлять надзор за соблюдением законности военными инспекциями.
До создания военной инспекции надзор и соблюдение законности были возложены на командиров воинских частей. Основная цель изменений, инициированных главой государства, заключается в том, чтобы снять с них эту нагрузку и освободить от несвойственных задач.