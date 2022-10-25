Dnestr.TV

 
0

Искусственный интеллект смог успешно прочесть мысли человека

Искусственный интеллект смог успешно прочесть мысли человека

Ученые из Техасского университета создали искусственный интеллект(ИИ), который с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) способен читать мысли людей, препринт работы ученых опубликован в bioRxiv, пишет Газета.ru

ФМРТ считывает мозговую активность пациента, а искусственный интеллект переводит сигналы мозга в слова. Раньше этот процесс был возможен лишь путем вживления электродов в мозг.

В эксперименте участвовали женщина и двое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Каждый участник прослушал в общей сложности 16 часов различных подкастов и радиопередач в течение нескольких сеансов ФМРТ. Затем полученные данные были загружены к компьютер с ИИ, который сравнивал паттерны в звуке с паттернами в записанной мозговой активности.

Впоследствии алгоритм мог, используя снимки МРТ, генерировать историю, которые добровольцы слушали во время сеанса ФМРТ. По словам ученых, технология не может расшифровать то, о чем люди думают, слово в слово, но выдает общую идею или краткое изложение мыслей.

Примечательным является то, что декодер, обученный сканированию мозга одного человека, не может реконструировать язык другого. То есть, чтобы подобный алгоритм прочитал ваши мысли сначала придется очень долго его обучать.
  • Сегодня, 19:18
  • DTV
  • Просмотров: 9
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
  • В Бендерах устраняют последствия ДТП
  • Сообщение Посольства России в Молдове

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
  • В Бендерах устраняют последствия ДТП
  • Сообщение Посольства России в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна