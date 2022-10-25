Ученые из Техасского университета создали искусственный интеллект(ИИ), который с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) способен читать мысли людей, препринт работы ученых опубликован в bioRxiv, пишет Газета.ru
ФМРТ считывает мозговую активность пациента, а искусственный интеллект переводит сигналы мозга в слова. Раньше этот процесс был возможен лишь путем вживления электродов в мозг.
В эксперименте участвовали женщина и двое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Каждый участник прослушал в общей сложности 16 часов различных подкастов и радиопередач в течение нескольких сеансов ФМРТ. Затем полученные данные были загружены к компьютер с ИИ, который сравнивал паттерны в звуке с паттернами в записанной мозговой активности.
Впоследствии алгоритм мог, используя снимки МРТ, генерировать историю, которые добровольцы слушали во время сеанса ФМРТ. По словам ученых, технология не может расшифровать то, о чем люди думают, слово в слово, но выдает общую идею или краткое изложение мыслей.
Примечательным является то, что декодер, обученный сканированию мозга одного человека, не может реконструировать язык другого. То есть, чтобы подобный алгоритм прочитал ваши мысли сначала придется очень долго его обучать.