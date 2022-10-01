В Молдове продолжается героизация нацизма. Госсекретарь Министерства обороны Республики Молдова Серджиу Плоп принял участие в открытии отреставрированного памятника в честь союзников фашистской Германии, военнослужащих королевской Румынии, теперь уже официально именуемых «героями», пишет bloknot-moldova
В церемонии приняли участие и солдаты Роты Почетного караула Министерства обороны Молдовы. Об этом сообщил телеграм-канал "Солдат Победы".
Отметим, что только в этом году руководство Национальной армии трижды отказалось воздавать воинские почести солдатам Красной армии, погибшим за освобождение Молдавии от нацизма.