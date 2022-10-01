В Приднестровье правоохранители борются с нарушителями, которые сжигают листья и иной бытовой мусор, что приводит к задымлённости населённых пунктов. Экологическая милиция выходит в рейды по городам и районам республики.
С начала года сотрудниками было составлено 547 административных протоколов. Для сравнения, за весь прошлый год этот показатель был на уровне 746 (общее число протоколов, составленных на граждан и юридических лиц), пишет novostipmr ссылаясь на пресс-центр МВД ПМР
«Нельзя жечь мусор, сухую траву, опавшие листья. Во-первых, из-за риска пожара у жилых помещений, на полях и во многих других местах. Во-вторых, чтобы беречь окружающую среду. В процессе горения выделяются угарный газ, сажа и прочие вещества, которые вредны для здоровья людей и животных», - поясняют в МВД.
Законом строго запрещено сжигать мусор, траву, листву и иные отходы на собственном участке и общей территории. Напомним: за нарушение правил благоустройства городов и других населённых пунктов (ст. 6.22 КоАП ПМР) предусмотрена административная ответственность, санкции статьи устанавливают наложение штрафа на граждан в размере от 368 до 1 104 рублей ПМР, на юридических лиц – от 1 840 до 3 680.