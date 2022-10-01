Защитить права предпринимателей и дать им возможность оспорить результаты различных проверок призван законопроект, который сегодня 26 октября парламентарии рассмотрели и приняли в первом чтении. Законодательная инициатива разработана и представлена в Верховный Совет ПМР по предложению бизнес-сообщества республики. И касается она актов, которые предприниматели получают по результатам проверок. Свои замечания или несогласие с фактами, изложенными в акте по итогам контроля, налогоплательщик имеет право предоставить в течение пяти дней. Однако в законе не уточняется, речь идет о пяти календарных или пяти рабочих днях, сообщается на сайте ВС ПМР
«В случаях, когда выпадает период представления своих разногласий на значительное количество выходных, праздничных дней (например, новогодние либо пасхальные праздники), по сути, у проверяемого лица не остается времени для представления своих разногласий при наличии таковых», - отметил в ходе пленарного заседания директор Государственной налоговой службы Евгений Кошелев.
Представленный законопроект предлагает уточнить, что речь идет именно о пяти рабочих днях. Парламентарии согласились с вносимыми изменениями и приняли законопроект в первом чтении. Во втором окончательном чтении депутаты рассмотрят инициативу на одном из ближайших пленарных заседаний.
По просьбам предпринимательского сообщества
26 октября на пленарном заседании депутаты обсудили изменения в Закон ПМР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Данный законопроект был разработан на основе обращений приднестровских предпринимателей с просьбой решить возникающие вопросы, связанные с необходимостью предоставления организациями, находящимися в процессе ликвидации, финансовой отчетности, сообщает пресс-служба ВС ПМР
«В соответствии с нормами Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» все организации обязаны предоставлять финансовую отчетность. При этом организации, находящиеся в процессе ликвидации, предоставляют промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс, которые являются больше процессуальными документами, а не финансовой отчетностью. Правовая природа финансовой отчетности и промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов отлична друг от друга, так как регулируется законодательством различных сфер», – сказала замминистра экономического развития Мария Глушкова.
Правительственная инициатива предлагает законодательно закрепить особенности составления и предоставления финансовой отчетности при ликвидации юридических лиц.
В частности, определить, какой период считать финансовым годом, кем должна составляться последняя финансовая отчетность и на основании каких документов.
Депутаты поддержали законопроект в первом чтении и продолжат работу над ним во втором.