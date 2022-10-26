Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения. По информации Нацбанка, сейчас на Украине всего 14 системообразующих банков, сообщает eadaily.com
«Проект закона о внесении изменений в налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения возвращен с подписью от президента 26 октября», — сказано в сообщении Верховной рады. Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.
По информации украинского Нацбанка, к системообразующим, в частности, относятся Райффайзен Банк и Альфа-Банк, сообщает kommersant.ru
В рамках закона предусмотрена процедура вывода с рынка системообразующих банков в случае потери ими ликвидности. Нацбанк Украины может признать банк «неплатежеспособным», после чего регулятор обязан известить об этом сам банк, а также правительство страны. Решение о национализации банка принимает Кабинет министров.
b]Документ предполагает процедуру вывода системно важных банков с рынка в случае потери ими ликвидности.[/b] Если банк будет зачислен к категории «неплатежеспособных», продажа его за 1 гривну будет происходить вне независимо от фактического размера регулятивного капитала банка. Законом предусмотрено, если стоимость общих акций будет больше 1 гривны, [b]то возмещение их стоимости исключительно за счет компенсационных средств РФ, полученных за ущерб, нанесенный Украине.[/b]
В августе Владимир Зеленский утверждал, что в стране конфискованы российские активы на 28 млрд гривен ($765 млн).
В настоящее время в перечень системно важных банков входят 14 украинских банков, в том числе все 4 государственных банка, частные украинские банки и банки с иностранным капиталом.
Следует отметить, что вместо обмена вкладов на акции с последующим их выкупом государством вводится прекращение обязательств такого банка перед контролерами и владельцами.