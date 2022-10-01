В Дубоссарах будут реализованы проекты жилищного строительства в двух микрорайонах города – по улицам Ломоносова и Ленина. По одному из адресов уже начались строительные работы.
Один из проектов будет реализован на месте старой поликлиники по улице Ломоносова на территории, где стоят пустующие здания. Уже определён застройщик и есть проект будущих жилых домов, сообщает novostipmr.com
Ранее в госадминистрации был проведён конкурс, на котором и определили, кто будет реализовывать коммерческий жилищный проект. Глава дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан рассказал, что по улице Ломоносова жилые дома будут двухэтажными с мансардой.
«Здесь долгое время – порядка 15-ти лет – стоят пустующие здания, в которых располагались поликлиника и рентгенкабинет. Проект, который представил застройщик, предполагает реконструкцию этих зданий. Участок в центре города, очень удобное расположение. Застройщику дано обременение с вложением инвестиций на благоустройство прилегающей территории, завершение проекта планируется в 2024 году», - отметил Руслан Чабан.
Рядом с жилыми домами появится и новый парк с роллердромом, детской площадкой и зоной отдыха. В этом микрорайоне также находится молдавская школа № 3. На её территории планируют построить баскетбольно-волейбольную площадку и футбольное поле с искусственным газоном.
Новые многоэтажные дома появятся и на территории старой больницы. В этом микрорайоне несколько лет назад уже возвели четыре пятиэтажных дома. Сейчас на территории жилого комплекса приступили к строительству новых многоэтажек – началась планировка земельного участка. Возводить новое жильё в этом микрорайоне Дубоссар будет строительная фирма СУ-28.
«С этим застройщиком мы сотрудничаем на протяжении многих лет, СУ-28 занималось строительством здания Центра реабилитации для детей с ОПЖ и жилых домов. Что касается строительства жилого комплекса, то возможно долевое участие будущих собственников жилья. Место очень удобное – это центр города. Мы также видим, что практически все квартиры в построенном ранее комплексе уже выкуплены. Спрос есть. И это позитивный фактор. Значит, люди связывают своё будущее с Дубоссарами, планируют жить и работать здесь, растить здесь детей, видят перспективы», - отметил глава дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан.
В микрорайоне, где возводятся многоэтажки, также планируется благоустройство прилегающей территории.