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Раскрыта схема провокации Украины с «грязной бомбой»

Раскрыта схема провокации Украины с «грязной бомбой»

Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что муляж ракеты "Искандера" сделан на основе снаряда ракетного комплекса "Точка-У".

"После того, как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России", - сообщил источник.

  • Сегодня, 09:04
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