Илон Маск подписал себя в Twitter как «Шеф Твиттера».
Теперь в шапке профиля миллиардера в качестве его местоположения указан главный офис Twitter, а в описании его профиля значится фраза Chief Twit (пер. с англ. — «Шеф Твиттера»). Одновременно с этим Маск также опубликовал видео, на котором он принес в штаб-квартиру Twitter раковину, сообщает Газета.ru
Ожидается, что Twitter перейдет во владение Илона Маска 28 октября. Предположительная сумма сделки составляет $44 млрд (около 2,7 трлн руб.). Изначально миллиардер планировал оформить сделку по покупке Twitter весной 2022 года, однако летом передумал из-за количества фейковых аккаунтов на площадке и завышенной статистики.
Ранее глава Tesla Илон Маск заявил, что «увядающий» Twitter при нем станет стоить больше $44 млрд. По мнению бизнесмена, за последние годы Twitter как актив «увядал», поэтому приобретение компании за такую сумму не совсем соответствует ее реальной ценности.
Ранее, комментируя сделку, Маск назвал Twitter «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные вопросы будущего человечества.
«Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. У Twitter огромный потенциал — я с нетерпением жду начала работы с этой компанией», — писал он.
"Безнадёжная попытка отмыть репутацию "Твиттера", - оценили появление Маска в штаб-квартире соцсети в интернете, пишет tsargrad.tv
Ранее Маск, который произвёл эффект разорвавшейся бомбы своими постами про конфликт на Украине, назвал придурком сбежавшего из России экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.