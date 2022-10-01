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Шорников: В отношениях с "Газпромом" РМ использует Приднестровье в качестве заложника

Шорников: В отношениях с "Газпромом" РМ использует Приднестровье в качестве заложника

Такое мнение высказал РИА Новости директор Института социально-политических исследований и регионального развития в Тирасполе Игорь Шорников, передает point.md ссылаясь на infotag.md

По его словам, "благодаря приднестровскому фактору и необходимости для России поддерживать своих граждан и соотечественников, проживающих в регионе, Кишинев раз за разом добивался выгодных для себя цен на газ, несмотря на не всегда корректную по отношению к Москве политику".

Эксперт считает, что президент Майя Санду и ее команда в последнее время "постоянно провоцируют "Газпром", уклоняясь от выполнения контрактных обязательств".

"Молдавские руководители видимо решили, что пока они контролируют поставки газа в Приднестровье, Россия не пойдет на ограничение поставок в Молдову. (...). Но в октябре "Газпром" сократил объемы поставок на 30% и предупредил о сокращении на 40% в ноябре. Молдова тут же оказалась на пороге энергетического коллапса" (...) Сегодня, кажется, никто не сможет поручиться, что газовые поставки в Молдову сохраняться на какой-то обозримый срок. Правительство за прошедший год успело навязать населению мысль, что от российских энергоносителей придется отказаться", - сказал он.

По его словам, "протесты, которые более месяца сотрясают молдавскую столицу, показали, что руководство Молдовы не собирается идти на компромиссы с гражданами, и намерено назло России погрузить свою страну в энергетический хаос, а заодно и Приднестровье утянуть за собой".

"План - так себе. Мне почему-то представляется, что в случае гуманитарной катастрофы в регионе, Россия не станет особо оглядываться на молдавское законодательство и на международные нормы и пойдет на прямые поставки газа Приднестровью, а потом, почему бы и нет, и Гагаузии", - заключил Шорников.
  • Сегодня, 10:10
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