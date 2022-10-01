В Кишиневе 27 октября произошел пожар в психиатрической больнице на ул. Костюженской. Более 60 пациентов забаррикадировались внутри больницы, а затем подожгли матрасы. Потребовалась помощь пожарных и бригады спецназа Fulger. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления полиции столицы Наталья Стати. По данным источников , пациенты таким образом хотели выразить недовольство условиями больницы, сообщает newsmaker.md
Как рассказала Стати, инцидент произошел в 04:00 27 октября.
Прибывшая на место полиция установила, что 62 пациента психиатрической больницы забаррикадировались внутри больницы, а затем подожгли несколько матрасов. Потребовалась помощь не только спасателей, но и бригады спецназа.
Всех пациентов удалось эвакуировать.
В результате инцидента никто не пострадал.
Спасатели ликвидировали возгорание.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.