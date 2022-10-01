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Пациенты психиатрической больницы Кишинёва устроили пожар. Потребовалась помощь спецназа

Пациенты психиатрической больницы Кишинёва устроили пожар. Потребовалась помощь спецназа

В Кишиневе 27 октября произошел пожар в психиатрической больнице на ул. Костюженской. Более 60 пациентов забаррикадировались внутри больницы, а затем подожгли матрасы. Потребовалась помощь пожарных и бригады спецназа Fulger. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления полиции столицы Наталья Стати. По данным источников , пациенты таким образом хотели выразить недовольство условиями больницы, сообщает newsmaker.md

Как рассказала Стати, инцидент произошел в 04:00 27 октября.

Прибывшая на место полиция установила, что 62 пациента психиатрической больницы забаррикадировались внутри больницы, а затем подожгли несколько матрасов. Потребовалась помощь не только спасателей, но и бригады спецназа.

Всех пациентов удалось эвакуировать.

В результате инцидента никто не пострадал.

Спасатели ликвидировали возгорание.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

  • Сегодня, 10:39
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