Dnestr.TV

 
0

Шор - послу США: "Вы не учитель, вы гость"

Шор - послу США: "Вы не учитель, вы гость"

Илан Шор высказался по поводу введенных против него санкций США и обратился к послу Соединенных Штатов Америки в Молдове.

"Санкции США против меня – это большая победа. Это победа потому, что Майя Санду реально сильно испугалась, понимая, что ее дни сочтены, что мы вот-вот ее выкинем с ее кресла", - заявил лидер партии "Шор" Илан Шор, пишет point.md

«Введение против меня санкций США – это большая победа, это победа потому, что Майя Санду реально сильно испугалась. Испугалась протестов, понимая, что ее дни сочтены, ей конец, понимая, что мы вот-вот ее выкинем с ее кресла и всю ее банду приспешников, и они уедут навсегда из Молдовы. И они это знают, это последние истерические конвульсии», – заявил Илан Шор в видеотрансляции.

В то же время лидер партии «Шор» заявил, что его никак не затрагивают введенные санкции, и обвинил посла США в Молдове во вмешательстве во внутренние дела страны.

«Уважаемый посол США в Молдове, я вас как посла, конечно же, уважаю, как политик, однако, хочу вам сказать, что ваше вчерашнее выступление звучало как будто к народу Молдовы, который находится в детском саду, пришел жесткий и строгий учитель, а лучше родитель одного из воспитанников детского сада и пожурил другого воспитанника детского сада за то, что он дергает за косички его дочку. Господин посол, но я вас разочарую, для народа Молдовы – вы не учитель, вы гость. Поэтому ваше выступление мы расцениваем никак иначе, как влезание во внутренние дела Республики Молдова, чего вы, насколько я знаю, как глава дипмиссии не имеете права делать. Поэтому очень вас просим, будьте хорошим гостем, не лезьте в холодильник к хозяевам. Что касается санкций, то они мне, честно вам скажу, абсолютно неинтересны, мне они смешны. Я последний раз был в Америке, когда мне было лет 7 или 8 лет, и, в отличие от вашей дочки Майи Санду – туда не собираюсь. У меня нет имущества и счетов в США, в отличие от Майи Санду, у которой там есть и счета, и имущество», – заявил также Илан Шор.

«Господин посол, вы в вашем выступлении заявили о России, о помощи России, и т. д. Но я хотел бы вам напомнить, что моя позиция о нейтралитете Республики Молдова глубоко совпадает с позицией стратегических партнеров США, таких как Израиль, Турция, ОАЭ, и вы на это смотрите нормально», – цитирует политика point.md



Власти Молдовы придумали, как добить оппозицию — запретить партию «Шор»

Лидер протестов в Молдавии оппозиционная парламентская партия «Шор» на грани закрытия. Министерство юстиции готовится повторно рассмотреть
вопрос о запрете этого политформирования, которое несколько месяцев собирает многотысячные митинги, требуя отставки властей. Об этом заявил министр юстиции Сергей Литвиненко после того, как 26 октября стало известно о введении США персональных санкций в отношении Илана Шора, сообщает EADaily

Он уточнил, что правоохранительные органы РМ задокументировали то, что участникам антиправительственных выступлений платят деньги. Ранее ЦИК Молдавии лишил на полгода партию субсидий, а в отношении её вице-председателя главы фракции Марины Таубер возбуждено уголовное дело по обвинению в финансировании преступной группой и подделку финансовой отчетности.

«Я ранее говорил, что политическую партию можно ликвидировать, когда есть решение суда, которое подтверждает, что ее незаконно финансировали. Вот после сегодняшнего решения, можем дополнительно обсудить эту идею», — сказал Литвиненко.

Со своей стороны премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица добавила, что «санкции против Илана Шора открывают путь, по которому коррумпированные олигархи попадут в суд, а их имущество конфискуют». По ее словам, в списке санкций США упоминаются и «другие люди, которые получали незаконную финансовую помощь во время предвыборной кампании». Она не назвала конкретных фамилий, но очевидно, что речь шла Партии социалистов. В отношении её почетного председателя, экс-президента Игоря Додона также возбуждено уголовное производство за коррупцию и госизмену. По одному из рассматриваемых сейчас судом уголовных дел Додон получил от тогдашнего лидера Демпаратии олигарха Владимира Плахотнюка (также находится под санкциями) крупную сумму денег.

На фоне того, какие репрессии власти применяют в отношении партии «Шор», другие оппозиционные объединения не решаются на открытые выступления против режима. Формально, Партия социалистов, «Национальное альтернативное движение» примара Кишинева Иона Чебана, «Гражданский конгресс» Марка Ткачука, а также Либерально-демократическая партия объявили о создании открытой платформы «Общая повестка» для консультаций по консолидации оппозиции. Однако дальше деклараций дело не пошло, к акциям протеста они решили не присоединятся и до настоящего момента особо никак себя не проявили. Таким образом, если партия «Шор» будет объявлена в Молдавии вне закона, очевидно, что и протестное движение на этом закончится.

Как сообщало EADaily , Государственное казначейство США ввело санкции за коррупцию против беглых молдавских бизнесменов и политиков Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц. Накануне об этом рассказал посол в Кишиневе Кент Д. Логсдон. Это означает, что активы и интересы указанных лиц в Америке будут заблокированы.

EADaily

  • Сегодня, 11:38
  • DTV
  • Просмотров: 14
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна