Илан Шор высказался по поводу введенных против него санкций США и обратился к послу Соединенных Штатов Америки в Молдове.
"Санкции США против меня – это большая победа. Это победа потому, что Майя Санду реально сильно испугалась, понимая, что ее дни сочтены, что мы вот-вот ее выкинем с ее кресла", - заявил лидер партии "Шор" Илан Шор, пишет point.md
«Введение против меня санкций США – это большая победа, это победа потому, что Майя Санду реально сильно испугалась. Испугалась протестов, понимая, что ее дни сочтены, ей конец, понимая, что мы вот-вот ее выкинем с ее кресла и всю ее банду приспешников, и они уедут навсегда из Молдовы. И они это знают, это последние истерические конвульсии», – заявил Илан Шор в видеотрансляции.
В то же время лидер партии «Шор» заявил, что его никак не затрагивают введенные санкции, и обвинил посла США в Молдове во вмешательстве во внутренние дела страны.
«Уважаемый посол США в Молдове, я вас как посла, конечно же, уважаю, как политик, однако, хочу вам сказать, что ваше вчерашнее выступление звучало как будто к народу Молдовы, который находится в детском саду, пришел жесткий и строгий учитель, а лучше родитель одного из воспитанников детского сада и пожурил другого воспитанника детского сада за то, что он дергает за косички его дочку. Господин посол, но я вас разочарую, для народа Молдовы – вы не учитель, вы гость. Поэтому ваше выступление мы расцениваем никак иначе, как влезание во внутренние дела Республики Молдова, чего вы, насколько я знаю, как глава дипмиссии не имеете права делать. Поэтому очень вас просим, будьте хорошим гостем, не лезьте в холодильник к хозяевам. Что касается санкций, то они мне, честно вам скажу, абсолютно неинтересны, мне они смешны. Я последний раз был в Америке, когда мне было лет 7 или 8 лет, и, в отличие от вашей дочки Майи Санду – туда не собираюсь. У меня нет имущества и счетов в США, в отличие от Майи Санду, у которой там есть и счета, и имущество», – заявил также Илан Шор.
«Господин посол, вы в вашем выступлении заявили о России, о помощи России, и т. д. Но я хотел бы вам напомнить, что моя позиция о нейтралитете Республики Молдова глубоко совпадает с позицией стратегических партнеров США, таких как Израиль, Турция, ОАЭ, и вы на это смотрите нормально», – цитирует политика point.md
Власти Молдовы придумали, как добить оппозицию — запретить партию «Шор»
Лидер протестов в Молдавии оппозиционная парламентская партия «Шор» на грани закрытия. Министерство юстиции готовится повторно рассмотреть вопрос о запрете этого политформирования, которое несколько месяцев собирает многотысячные митинги, требуя отставки властей. Об этом заявил министр юстиции Сергей Литвиненко после того, как 26 октября стало известно о введении США персональных санкций в отношении Илана Шора, сообщает EADaily
Он уточнил, что правоохранительные органы РМ задокументировали то, что участникам антиправительственных выступлений платят деньги. Ранее ЦИК Молдавии лишил на полгода партию субсидий, а в отношении её вице-председателя главы фракции Марины Таубер возбуждено уголовное дело по обвинению в финансировании преступной группой и подделку финансовой отчетности.
«Я ранее говорил, что политическую партию можно ликвидировать, когда есть решение суда, которое подтверждает, что ее незаконно финансировали. Вот после сегодняшнего решения, можем дополнительно обсудить эту идею», — сказал Литвиненко.
Со своей стороны премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица добавила, что «санкции против Илана Шора открывают путь, по которому коррумпированные олигархи попадут в суд, а их имущество конфискуют». По ее словам, в списке санкций США упоминаются и «другие люди, которые получали незаконную финансовую помощь во время предвыборной кампании». Она не назвала конкретных фамилий, но очевидно, что речь шла Партии социалистов. В отношении её почетного председателя, экс-президента Игоря Додона также возбуждено уголовное производство за коррупцию и госизмену. По одному из рассматриваемых сейчас судом уголовных дел Додон получил от тогдашнего лидера Демпаратии олигарха Владимира Плахотнюка (также находится под санкциями) крупную сумму денег.
На фоне того, какие репрессии власти применяют в отношении партии «Шор», другие оппозиционные объединения не решаются на открытые выступления против режима. Формально, Партия социалистов, «Национальное альтернативное движение» примара Кишинева Иона Чебана, «Гражданский конгресс» Марка Ткачука, а также Либерально-демократическая партия объявили о создании открытой платформы «Общая повестка» для консультаций по консолидации оппозиции. Однако дальше деклараций дело не пошло, к акциям протеста они решили не присоединятся и до настоящего момента особо никак себя не проявили. Таким образом, если партия «Шор» будет объявлена в Молдавии вне закона, очевидно, что и протестное движение на этом закончится.
Как сообщало EADaily , Государственное казначейство США ввело санкции за коррупцию против беглых молдавских бизнесменов и политиков Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц. Накануне об этом рассказал посол в Кишиневе Кент Д. Логсдон. Это означает, что активы и интересы указанных лиц в Америке будут заблокированы.