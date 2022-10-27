Москва не оставит без внимания антироссийские заявления официальных лиц Молдавии. Об этом на брифинге сегодня, 27 октября, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что все подобного рода действия фиксируются, сообщает eadaily.com
По словам дипломата, в Российской Федерации с озабоченностью наблюдают за тем, как развивается обстановка в исторически близкой республике, продолжаются многотысячные акции протеста недовольного политикой руководства страны населения. В этой связи она обратила внимание на то, что события сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц страны, а она уже граничит с откровенной русофобией.
«Дошло до того, что некоторые депутаты от правящей партии „Действие и солидарность“ озвучивают в парламенте призывы признать Россию, как они говорят, террористическим режимом. Мы, конечно, фиксируем подобные антироссийские заявления, и, конечно, они не будут оставаться без реакции», — подчеркнула Захарова.
Комментируя высказывания официального Кишинева относительно того, что со стороны РФ исходит угроза молдавскому нейтралитету, она уточнила, что реальная опасность идет от так называемых «западных партнеров».
«Хотела бы повторить: как показывает опыт, угрозу молдавскому нейтралитету представляет не Россия, а просто западное военное и военно-техническое некое содействие, настоящая цель которого — обеспечить интересы самого Запада, а не безопасность Молдавии. Я думаю, что дополнительным доказательством этого является маневрирование американских военных в непосредственной близости от Молдавии», — заключила Мария Захарова.
Россия призывает Молдавию воздержаться от риторики, затрудняющей поиск всеобъемлющего решения приднестровской проблемы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС
"Обратили внимание на заявление молдавской стороны, которое прозвучало 24 октября в ходе встречи в Кишиневе с представителями ОБСЕ, о том, что текущая обстановка в регионе требует создания новых диалоговых площадок по приднестровскому вопросу. Тем самым фактически ставится под сомнение актуальность созданного в 2002 году постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, этот формат традиционно называется "5+2", - отметила дипломат.
"Решительно не согласны с такой постановкой вопроса, - подчеркнула Захарова. - Рассматриваем данные суждения как попытку слома международно признанной площадки по приднестровскому урегулированию, которая доказала свою дееспособность и востребованность. В очередной раз мы призываем молдавскую сторону воздержаться от риторики и заявлений, затрудняющих поиск всеобъемлющего решения приднестровской проблемы"