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Названы страны-лидеры по объемам военной помощи Украине

Названы страны-лидеры по объемам военной помощи Украине

Америка остается безусловным лидером по военной помощи Украине, сообщает корреспондент Fox News Лукас Томлинсон в соцсетях, ссылаясь на данные Кильского университета.

Кильский университет имени Кристиана Альбрехта — ведущий классический университет, один из крупнейших в Германии.

Согласно приведенным данным, США уже помогли Украине на сумму $27.6 млрд. Это существенно больше, чем у занимающей второе место Великобритании ($3.74 миллиарда).

Далее следует Евросоюз ($2.5 миллиарда), а также страны, помогавшие Киеву самостоятельно - Польша ($1.8 миллиарда), Германия ($1.5 миллиарда) и Франция ($0.22 миллиарда).

С февраля США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. Власти России обвинили Запад в затягивании конфликта и подчеркнули, что военные поставки Киеву станут законными целями для российской армии.
mk.ru
  • Сегодня, 12:01
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