Америка остается безусловным лидером по военной помощи Украине, сообщает корреспондент Fox News Лукас Томлинсон в соцсетях, ссылаясь на данные Кильского университета.
Кильский университет имени Кристиана Альбрехта — ведущий классический университет, один из крупнейших в Германии.
Согласно приведенным данным, США уже помогли Украине на сумму $27.6 млрд. Это существенно больше, чем у занимающей второе место Великобритании ($3.74 миллиарда).
Далее следует Евросоюз ($2.5 миллиарда), а также страны, помогавшие Киеву самостоятельно - Польша ($1.8 миллиарда), Германия ($1.5 миллиарда) и Франция ($0.22 миллиарда).
С февраля США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. Власти России обвинили Запад в затягивании конфликта и подчеркнули, что военные поставки Киеву станут законными целями для российской армии. mk.ru