30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий.
Бендерская ассоциация жертв политических репрессий отмечает эту печальную дату дважды в год: не только 30 октября (общепризнанный День памяти жертв политических репрессии), но и 13 июня, сообщает novostipmr.com ссылаясь на «Бендеры Инфо».
Сегодня члены ассоциации собрались на митинг у железнодорожного вокзала рядом с мемориальной доской памяти репрессированных горожан. Как гласит надпись, 13 июня 1941 года отсюда в Сибирь отправились 33 вагона, в которых ехали 1,5 тысячи жителей города и окрестных сёл. Большинство репрессированных были реабилитированы лишь после смерти Иосифа Сталина, многие посмертно.
«Эта привокзальная площадь помнит дни, когда в отдалённые места Сибири, Урала и Казахстана были вывезены с родных земель семьи наших отцов и дедов», - сказал новый председатель Бендерской ассоциация жертв политических репрессий Михаил Тушкарь.
Он сменил на этом посту ушедшую из жизни Анну Ярошевскую, которая возглавляла организацию больше десятка лет.
К памятному знаку, установленному на здании Бендерского железнодорожного вокзала, возложили цветы.
Возложение цветов прошло сегодня и в Рыбнице. В митинге на улице Кирова у памятного знака гражданам, необоснованно подвергнутым репрессиям, приняли участие представители органов местной власти, родственники репрессированных, жители города и района. Память жертв почтили Минутой молчания, сообщили в пресс-службе районной госадминистрации.
На территории МССР в годы политических репрессий было расстреляно примерно 2,5 тысячи человек, а точное количество прошедших лагеря, сосланных и раскулаченных неизвестно до сих пор. Период наиболее массовых репрессий, так называемый большой террор, пришёлся на 1937-1938 годы. Только за это время погибли около полутора миллионов арестованных, порядки 700 тысяч были расстреляны.