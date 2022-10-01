В индийском городе Морви (штат Гуджарат) обрушился пешеходный мост, на котором в момент катастрофы находилось около 500 человек, сообщает News 24.
На опубликованном видео сотни люди, которые остались на мосту, стремятся перейти на берег. Часть пострадавших стоит в воде. Люди напуганы, слышны звуки сирен.
Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт в течение двух лет. Накануне его открыли после реконструкции. В соцсетях сообщают, что мост открылся после ремонта и реставрации всего пять дней назад.
По предварительным, официально неподтвержденным, данным, в результате крушения моста погибли 60 человек. На месте трагедии продолжается спасательная операция. Власти не исключают, что число жертв продолжит расти.