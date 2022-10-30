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В Турции заявили, что выход судов с Украины пока осуществляться не будет

В Турции заявили, что выход судов с Украины пока осуществляться не будет

Министерство национальной обороны Турции сообщило в воскресенье, что выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке пока осуществляться не будет, передает ТАСС.

"Российский персонал Совместного координационного центра [СКЦ] в настоящее время находится в СКЦ. В этот период выход судов с продовольствием из портов Украины пока осуществляться не будет. Досмотр судов с зерном, находящихся на рейде Стамбула, планируется продолжить сегодня и завтра", - говорится в заявлении военного ведомства Турции.

В нем отмечается, что Турция наряду с ООН 29 октября была проинформирована Россией о приостановке ее участия в реализации подписанных в июле стамбульских договоренностей.

В заявлении говорится, что глава Минобороны Турции проводит переговоры со своими коллегами из РФ и Украины по урегулированию ситуации. "Наш министр обороны Хулуси Акар продолжает переговоры и координацию со своими коллегами. Также проводятся переговоры между заинтересованными ведомствами", - сообщается в релизе.

В НАТО призвали Россию срочно возобновить зерновую сделку

Россия должна в срочном порядке возобновить выполнение обязательств в рамках зерновой сделки. Об этом 30 октября заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, сообщает агентство Reuters.

Лунгеску призвала президента России Владимира Путина отказаться от своего решения о приостановке участия Российской Федерации в зерновой сделке. По мнению представителя НАТО, возобновление сделки позволит и далее поставлять продовольствие в нуждающиеся страны, пишет mk.ru.

Также в НАТО призвали Россию не использовать продовольственный кризис в качестве инструмента и прекратить специальную военную операцию на Украине.

Напомним, что решение о приостановлении участия России в зерновой сделке было принято вчера как ответная реакция на использование Украиной гуманитарного коридора в Черном море для осуществления теракта против кораблей и судов в Севастополе.
  • Вчера, 19:16
  • DTV
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