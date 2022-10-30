Французский политик-голлист Флориан Филиппо обвинил государства Североатлантического альянса в подрыве газовых магистралей, ведущих из России в Германию.
"У Швеции есть результаты расследования саботажа на газопроводах "Северный поток", но она отказывается их обнародовать. Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро выяснится!" — написал он в Twitter, передает ria.ru.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП на магистралях беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили о причастности представителей ВМС Великобритании к планированию, обеспечению и реализации подрыва газопроводов в Балтийском море. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Eadaily.com пишет, как Король Великобритании Карл III выдал причастность британских спецслужб к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», наградив двух офицеров за проведение операции за границей, об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.
«Подозрение, что британцы имеют отношение к подрыву «Северного потока», возникло после того, как Карл III, новый король Великобритании, наградил двух офицеров ВМС Великобритании достаточно высокими наградами за проведение операции вне пределов страны. Уже тогда возникла мысль, что эти офицеры осуществляли диверсию в районе «Северного потока», —цитирует Кнутова Пятый канал.
Эксперт добавил, что украинский спецназ для осуществления диверсии на газопроводах обучали американские морские котики. Происходило это год назад в Румынии. По словам Кнутова, украинские боевики тренировались высадке и проникновению на аэродром, подрывам линий электропередач и мостов.
«Поэтому почерк тут просматривается один и тот же. Тут вопросов не возникает», — заявил эксперт.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что британцы спланировали и приняли участие в реализации диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море в день подрыва — 26 сентября.
По данным российского оборонного ведомства, те же спецслужбы Британии подготовили попытку теракта в отношении базирующихся в Севастополе кораблей Черноморского флота и гражданских судов. При этом исполнителями были военнослужащие 73-го специального центра морских операций ВСУ, обучением которых и занимаются представители ВМС Великобритании в городе Очакове Николаевской области.