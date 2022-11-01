Уголовная ответственность за уклонение от призыва в рамках мобилизации в будущем будет наступать только для тех, кто официально получили повестку в военкомат. Об этом заявил "Интерфаксу" соавтор соответствующего проекта закона, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
"Повестка должна быть вручена официально для наступления ответственности", - сказал Валеев во вторник, комментируя законопроект, подготовленный им в соавторстве с главами комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне Андреем Картаполовым и Виктором Бондаревым, а также председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.
По словам Валеева, законопроект предусматривает уголовное наказание для уклонистов от мобилизации: это штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере доходов за 1-3 года, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
Он отметил, что предлагаемые меры – "это на будущее, и к современному случаю уже никак не относится, потому что официально объявлено, что мобилизация завершена, это не для того, чтобы сейчас применять к тем, кто тем или иным образом уклонился".
"Просто есть пробел в законодательстве. Дело в том, что в действующей статье 328 УК РФ прописана ответственность только за уклонение от призыва на срочную службу. После 1941 года у нас мобилизации не было для лиц, которые находятся в запасе. И действующий закон не касается людей, находящихся в запасе. Но при мобилизации призывают именно из запаса, а там уголовной ответственности нет", - пояснил Валеев. По его мнению, уклонисты должны отвечать одинаково и при призыве на срочную службу, и при мобилизации.
Валеев также отметил, что "в размере штрафов и видов ответственности от минимального наказания до максимального есть разбежка, и все это идёт на усмотрение суда". "Есть смягчающие обстоятельства, которые суд должен учитывать: признание вины, совершение преступления впервые и другие. Я вот считаю, что усмотрение должно быть минимальным, надо сужать эти границы, но это мое частное мнение", - сказал зампредседателя комитета.
Указа президента об окончании мобилизации в России не требуется
Отдельного указа об окончании частичной мобилизации в России не требуется, заявил сегодня, 1 ноября, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сообщает gazeta.ru
«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — констатировал ТАСС сенатор.
Как сообщалось, накануне, 31 октября, президент РФ Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации. Отвечая на вопрос журналистов, нужен ли отдельный указ о ее завершении, глава государства сказал, что обсудит этот вопрос с юристами.
21 сентября Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в стране. «Установленное задание — 300 тысяч человек — выполнено, никаких дополнительных заданий не планируется», — отметил Шойгу.