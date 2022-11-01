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Чревзвычайное экономическое положение в ПМР продлено до 1 декабря

Чревзвычайное экономическое положение в ПМР продлено до 1 декабря

Глава приднестровского государства созвал Совет безопасности ПМР. Говорили о ситуации, сложившейся в стране в связи сокращением объемов поставок природного газа в Приднестровье. До сведения членов Совбеза доведена информация о текущем положении дел.

Накануне АО «Молдовагаз» уведомило Приднестровье об ограничении со стороны Молдовы поставок природного газа до 69 миллионов кубов в месяц (2,3 миллиона кубометров в сутки). Для сравнения, в октябре ежесуточно поставляли 3,9 миллионов кубометров, и этот объем на треть не покрывал потребность. На совещании отмечено, что для внутреннего потребления населением, обеспечения социальной инфраструктуры и промышленности Приднестровья необходимо на месяц порядка сотни миллионов кубов газа. Еще 90 миллионов кубометров нужны для выработки Молдавской ГРЭС электроэнергии на экспорт в Молдову (для 100%-ного обеспечения энергетического рынка соседнего государства), сообщает пресс-служба Президента ПМР

Члены Совбеза отмечали, что своими действиями Молдова грубо нарушила действующий договор между «Молдовагаз» и «Газпром», по условиям которого из 171 миллиона кубических метров газа, поступающего в Республику Молдова, 118 миллионов должно быть направлено в Приднестровье.

Такого рода односторонние ограничительные действия со стороны Молдовы участники совещания назвали беспрецедентными и вероломными, подчеркивая, что таким образом ставится под удар вся промышленность Приднестровья и экономическое благополучие республики.

В существующих обстоятельствах будет действовать режим экономии. В первую очередь ограничения коснутся хозяйствующих субъектов. Чрезвычайное экономическое положение на территории Приднестровья Глава государства предложил продлить до 1 декабря.

Продолжается диалог с российской стороной. По поручению Вадима Красносельского готовятся новые обращения в адрес Президента РФ, Администрации Президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, ПАО «Газпром».

Обсуждали на заседании Совета безопасности ПМР и вопрос обеспечения приднестровцев электроэнергией. По словам руководителя Молдавской ГРЭС Валентина Трубчанина, проблем с поставками электричества внутри республики нет.

На данный момент функционирует один энергоблок, который покрывает внутреннюю потребность в электроэнергии, а также обеспечивает теплом жителей Днестровска.

На случай полного прекращения поставок на МГРЭС природного газа у предприятия сформирован 75000 тонный запас угля, который позволит больше двух месяцев обеспечивать республику электричеством. Необходимое оборудование готово к эксплуатации.

Чревзвычайное экономическое положение в ПМР продлено до 1 декабря. Соответствующий указ указ Президента ПМР сегодня на 2-м чрезвычайном заседании IV сессии утвердил Верховный Совет ПМР, сообщает официальный телеграм-канал приднестровского парламента.

  • Сегодня, 12:49
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