Член Комиссии парламентской ассоциации ЕС-Молдова отметила, что то, что она обсуждала с премьер-министром Натальей Гаврилицей, с министрами, а также с президентом Майей Санду, не соответствует информации, полученной от представителей гражданского общества и бизнес-среды в Молдове, пишет ziarulnational.md
По мнению Марии Грапини, примером самоизоляции власти от другой части общества может быть способ организации совещательных структур при органах центральной администрации.
«Для меня было невообразимо узнать, например, что есть указ председателя совещательного совета, в который приняли только тех, кто со стороны правительства. Кто с кем консультируется - премьер-министр с председателем парламента, с президентом республики? Консультативный совет означает две стороны – официальную, правительственную, парламентскую сторону и, с другой стороны, гражданское общество, представленное НПО, работодателями, профессиональными ассоциациями. Я никогда не видела ни одного экспертного совета, где, по сути, есть только те, кто принимает решения», — заявила Мария Грапини в передаче на телеканале N4.
Еще одна проблема, свидетельствующая об увеличении пропасти между властью и обществом, — отсутствие реакции на усилия профессиональных организаций.
«У людей были очень большие ожидания от этого правительства. Они говорили мне, что являются сторонниками нынешнего правительства и действующего президента. По сравнению с прошлым разом накопилось много жалоб, связанных, прежде всего, с общением. Я узнала, что они не получают ответа на письма", - сказала румынский депутат Европарламента.
Марию Грапини возмутил тот факт, что смена власти не принесла результатов в сфере борьбы с коррупцией. Она напомнила руководителям, что на свои нынешние должности они попали благодаря гражданам.
«В любом демократическом государстве тех, кто наверху, меньше. Их избирают и приводят к руководству. Те, кого привели, должны иметь уважение, совесть, мораль и понимать, что их туда ставят не для того, чтобы управлять своим Обществом с ограниченной ответственностью», — констатировала Мария Грапини.
Депутат Европарламента поддержала протестующих в Молдове
Граждане любой страны, в том числе Молдовы, имеют право на протест и запрещать им это нельзя. Об этом заявила депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини в интервью одному из телеканалов, сообщает sputniknews.ru
Она также отметила, что переход к уличным манифестациям означает, что диалог и компромисс между протестующими и властью полностью отсутствует. "Нельзя, чтобы протестующие били и кидали что-то в сотрудников полиции, также как и полицейские не должны вести себя грубо, подстрекать. Потому что даже их отношение может подстрекать обиженного и голодного гражданина", – заявила Грапини.
Депутат также допустила, что людям могли платить за участие в акциях протеста, но в случае с Молдовой к этому присоединилось и недовольство граждан.
Грапини призвала избегать насилия на манифестациях и призвала стороны в дальнейшем не подстрекать друг друга.