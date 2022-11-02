В контексте энергетического кризиса в Молдове и согласно официальным заявлениям должностных лиц в этой области, контракт на покупку электроэнергии с производителем электроэнергии Молдавская ГРЭС (МГРЭС) не был подписан на ноябрь.
В этих условиях Energocom, организация, на которую возложена обязанность по закупке электроэнергии для государственных нужд, должна будет покрыть этот дефицит за счет закупок на румынских биржевых площадках, причем цена закупаемой электроэнергии будет соответствовать уровню европейского рынка, сообщает point.md
Принимая во внимание текущие обстоятельства и существующие объективные факторы, НАРЭ в срочном порядке рассмотрит запросы операторов и скорректирует регулируемые цены на электроэнергию, поставляемую конечным потребителям, в соответствии с новыми закупочными ценами и положениями тарифной методологии.
Внеочередное открытое заседание Совета директоров назначено на завтра, 02.11.2022, на 17.00.
НАРЭ повторяет свой призыв к рациональному потреблению энергоресурсов, чтобы уменьшить воздействие как на систему электроснабжения, так и на счета домохозяйств.