В ходе онлайн-встречи с представителями министерств и ведомств глава Правительства ознакомился с ходом исполнения данных ранее поручений. Сегодня в фокусе внимания премьер-министра продовольственная безопасность, совершенствование налоговой системы, а также работа над электронным кадастром.
Открывая диалог, Александр Розенберг акцентировал внимание на необходимости рационально и эффективно использовать имеющиеся энергетические ресурсы. Он нацелил руководителей исполнительных органов власти соблюдать рамки отведенных лимитов по всем подведомственным учреждениям, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Продовольственная безопасность
В первую очередь речь шла о переработке сельхозсырья для насыщения внутреннего рынка готовой продукцией и ее возможного экспорта. Министерство экономического развития на основе годовой потребности всего соцблока в продуктах питания и сведениях о текущих возможностях отечественных перерабатывающих предприятий сформировало реестр обеспеченности ключевыми продовольственными товарами.
На сегодняшний день полностью покрывается потребность населения и объектов социальной сферы в хлебе, муке, крупяных изделиях. Если говорить о мясе, в том числе из которого производятся консервы, колбасы и полуфабрикаты, то по свинине потребность закрыта более чем на 50%, по мясу птицы – 57%. Текущая обеспеченность в молоке, кисломолочной продукции и сырах – 35%, маслом сливочным – 54%.
На уровне 15-20% зафиксирована обеспеченность подсолнечным маслом. Макаронные изделия местных производителей представлены на рынке в объеме 5%. Наиболее сложная ситуация с производством яиц. Обеспеченность ими всего 1,5%, сообщается на сайте Правительства.
Минэкономразвития на основе полученных от предприятий сведений рассчитало и возможность производства продуктов питания при максимальной загрузке, а также процент обеспеченности по тем же видам товаров. Хлеб, мука, крупы, масло подсолнечное, говядина, свинина, масло сливочное будут обеспечены на высоком уровне.
«По отдельным видам продукции мы можем производить экспорт. Допустим, масла подсолнечного на 20% превышение минимальной потребности, по маслу сливочному мощности у нас на 140% от обеспеченности, по крупяным – 190% возможности производства», — сообщила заместитель министра экономического развития Алевтина Слинченко.
В то же время по мясу птицы, молочным продуктам, включая молоко, кисломолочную продукцию, и по макаронным изделиям даже при использовании полных производственных мощностей республика не сможет наполнить внутренний рынок на 100%. По последним данным, обеспеченность мясом птицы составит порядка 67%, 71% — молочной продукцией и 25% — макаронами.
Отдельно участники онлайн-совещания остановились на развитии птицеводства. В Приднестровье производство яиц осуществляют несколько организаций, крестьянско-фермерские хозяйства и частный сектор. По поручению премьер-министра Минсельхоз вплотную займется вопросами формирования программ поддержки данной сферы. Позитивные результаты демонстрируют такого рода проекты, направленные на развитие животноводства и молочного производства.
По мнению Александра Розенберга, оптимальным решением станет субсидирование на объемы готовой продукции. Этот механизм прозрачен, а также будет отличным стимулом для расширения имеющихся мощностей в птицеводстве.
Также глава исполнительной власти затронул тему реализации сельхозсырья. Профильным ведомствам поручено проработать вопрос и сформулировать предложения по развитию переработки на территории страны. Через неделю данные представят в Правительство.
Электронный кадастр Приднестровья
Работа над созданием электронного кадастра продолжается в штатном режиме. Министр цифрового развития Сергей Бабенко рассказал о завершении первого из двух этапов: приобретены техника и программное обеспечение, компьютеры распределены между госадминистрациями и Минсельхозом, идет сбор цифровой информации из районов.
В октябре завершился первый базовый этап обучения специалистов, которым предстоит работа в ГИС «Панорама». В ноябре будет запущен второй этап обучения, посвященный непосредственно кадастровому учету.
Анализируя масштаб предстоящей работы по цифровизации всех сведений существующего сегодня в бумажном виде земельного кадастра, члены Правительства пришли к выводу, что существует необходимость в расширении штата сотрудников, которые будут вести эту работу. Вопрос будет изучен на местах, его обсуждение продолжат в рамках следующих оперативных совещаний.
Общереспубликанский субботник
О подготовке к масштабному традиционному субботнику, который состоится 7 ноября, доложили главы государственных администраций. В организационной работе принимают участие как органы исполнительной власти, муниципальные органы власти, так и представители депутатского корпуса, а также общественники.
В столице экоактивисты будут проводить очистку береговой линии реки Днестр от мусора, оставленного нерадивыми туристами. В Бендерах акцент будет сделан на озеленении. В Каменском районе уже идет высадка посадматериала. Местные власти уже закупили необходимый инвентарь и расходные материалы. Побелку и покраску единогласно было решено оставить на весенние субботники.
На данный момент важное значение имеет вопрос утилизации листьев, которые будут собраны после субботника. Мощности действующих в республике полигонов твердых бытовых отходов ограничены. Тема переработки мусора регулярно поднимается в Правительстве, однако единого знаменателя найти не удалось. Тему планируют обсудить на одном из совещаний в Администрации Президента, главы готовы представить свое видение разрешения существующей проблемы.