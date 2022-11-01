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В Госдуме отказались рассматривать законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

В Госдуме отказались рассматривать законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации не рассматривается. В Госдуме пояснили, что частичная мобилизация завершена, поэтому проект закона утратил актуальность, сообщает РБК

Проект о введении ответственности за уклонение от службы по мобилизации утратил актуальность и не рассматривается Госдумой, говорится в заявлении председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева. Оно опубликовано на сайте «Единой России».

«Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации», — заявили депутаты.

Газета «Известия» со ссылкой на источники ранее сообщила, что в Госдуму внесут законопроект об изменениях в УК, связанный с ответственностью за уклонение от мобилизации (сейчас она есть только для призывников). За уклонение от призыва по мобилизации поправками предлагаются штрафы от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы сроком до пяти лет, сообщили изданию два собеседника в нижней палате российского парламента.

  • Сегодня, 17:37
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