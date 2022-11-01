В тираспольском офисе Миссии ОБСЕ состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам экологии от Приднестровья и Республики Молдова.
Как сообщила пресс-служба МИД ПМР, на встрече обсуждался широкий круг природоохранных тем, включая исполнение Протокола «О сотрудничестве Приднестровья и Республики Молдова в области регулирования рыболовства и рационального использования водных биологических ресурсов реки Днестр» от 15 июня 2016 года.
В частности, представители Приднестровья рассказали о зарыблении Днестра и призвали молдавскую сторону активизировать аналогичные работы, а также организовать полноценный обмен соответствующей информацией.
По инициативе приднестровской стороны обсуждалось повышение эффективности борьбы с браконьерством и усиление координации между службами рыбнадзора сторон. Отдельные элементы сотрудничества блокируются молдавской стороной в связи с требованиями местного законодательства по защите персональных данных граждан.
Отдельное внимание было уделено обмену информацией по транзиту водных потоков на Днестре в период наводнения и засухи, а также вопросу недопущения попадания в реку неочищенных сточных вод.
По предложению молдавской стороны обсуждались перспективы возможного расширения обмена гидрометеорологической информацией. Представители Приднестровья разъяснили важность паритета при организации взаимодействия, а также открытости молдавской стороны в использовании таких данных.
Были затронуты вопросы совместного проведения экологических инспекций на предприятиях сторон. В данной отрасли стороны продолжат диалог для поиска компромиссных решений.