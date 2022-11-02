В Одессе неизвестные снова осквернили памятник российской императрице Екатерине II. В этот раз хулиганы надели на голову монумента красный колпак, а к руке примотали верёвку с петлёй. Кадры монумента в соцсетях опубликовал председатель Южного межрегионального отдела Института нацпамяти Сергей Гуцалюк. Он назвал выходку вандалов "красноречивой инсталляцией", сообщает life.ru
Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай. Ранее хулиганы уже издевались над памятником российской императрице. Они написали на монументе: "Снесём, Гена не поможет!" — видимо, обращаясь к мэру Одессы Геннадию Труханову.
Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его уже демонтировали, однако в 2007 вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны, сообщает РИА Новости
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II, а также что обеспокоен ростом ненависти "ко всему русскому", и высказался против переименования улицы Пушкина, расположенной рядом с мэрией города.
Владимир Зеленский поручил МВД и Службе безопасности Украины проверить Труханова в ответ на петицию, автор которой утверждает, что мэр является гражданином России и придерживается пророссийских взглядов.