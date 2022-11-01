Президент Молдовы Майя Санду обвинила российские спецслужбы в попытках расшатать ситуацию внутри страны. Об этом во вторник, 1 ноября, она заявила в интервью румынскому каналу Digi24.
При этом, она отметила, что россияне для этого используют пророссийские молдавские партии, которые организовывают массовые акции протеста и беспорядки в стране.
"За организацией последних протестов в стране стояли именно спецслужбы РФ", - сказала она.
Санду подчеркнула, что попытки Кремля вмешаться во внутренние дела Молдовы не являются чем-то новым.
"У нас есть доказательства, что коалиция коррумпированных групп, которые наворовали в Молдове много денег, спецслужбы России и пророссийские партии в Молдове имеют общую цель - дестабилизировать Молдову. Они используют в свою пользу трудности, с которыми столкнулись граждане. Мы решительно настроены защищать демократию", - цитирует Санду korrespondent.net
Напомним, президент Майя Санду встретилась 1 ноября со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом во время визита в Бухарест. Как сообщила администрация румынского главы государства, стороны обсудили взаимоподключение энергетических систем Молдовы и Румынии, а также поддержку, которую румынские власти оказывают стране для преодоления энергетического кризиса.
Президенты обсудили ( между собой!) укрепление сотрудничества между странами, как в области политики, так и в областях экономики, энергетики, здравоохранения, образования.
«Президент Майя Санду поблагодарила Румынию за помощь в поставках электроэнергии и газа, мазута и дров. Санду так же представила( отчиталась) шаги, предпринятые Кишиневом для обеспечения поставок природного газа в режиме ЧП, чтобы покрыть потребление в зимние месяцы, из альтернативных источников, и попросила Румынию о дальнейшей поддержке», — отмечается в пресс-релизе.
В ответ Йоханнис подчеркнул, что Румыния поддерживает реформу энергетической системы Молдовы. Также он отметил рост торговли между странами в первой половине этого года на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Санду: В Молдове 75% доходов семьи идет на коммуналку, но это цена свободы
Молдова переживает серьезный энергетический кризис, который рискует обернуться отсутствием газа и света в домах молдаван. Об этом заявила 1 ноября президент республики Майя Санду на международной конференции «Женский парламентаризм» в Румынии, сообщает eadaily.com
Глава государства выразила надежду на помощь западных партнеров, и в первую очередь Бухареста, назвав возникшие трудности «ценой свободы», которую народ готов платить!. По ее словам, энергетическая уязвимость Республики Молдова используется как «повод для политического шантажа и вмешательства в демократию, внутреннюю и внешнюю политику страны».
«Из-за войны мы переживаем серьезный энергетический кризис, и рискуем остаться без газа и света этой зимой. Для молдавского бытового потребителя тариф на газ вырос в 6 раз за последний год и в 2 раза выше, чем в Румынии. Такая же сложная ситуация и с электроэнергией», — отметила Санду.
Она уточнила, что из-за постоянного роста тарифов на энергоресурсы, расходы на оплату коммуналки составляют около 2/3 от доходов каждой семьи. Несмотря на прогрессирующий кризис, власти республики, уверяет Санду, прилагают серьезные усилия для экономии, а правительство пытается помочь людям из социально уязвимых слоев населения.
«Несмотря на то, что мы предпринимаем серьезные усилия, экономим и правительство Молдовы пытается помочь людям с низкими доходами, выросли расходы на оплату счетов и составляют 70−75% от доходов семьи», — добавила президент.
Напомним, уже несколько месяцев в Молдове проходят многотысячные акции протеста. Люди недовольны социальной политикой и тем, что руководство страны отказывается под невнятными предлогами просить Россию о доступной цене на энергоресурсы. Вместо этого, официальный Кишинев, под диктовку западных хозяев, возвел русофобию в ранг государственной политики, что осуждает большинство молдаван.
Комментируя эту ситуацию, Санду назвала митингующих провокаторами, за которыми стоит «воровская группировка, объединившееся в Молдове с пророссийскими партиями и готова поджечь страну». Она уверяет, что коррупционеры побратались друг с другом и цинично эксплуатируют бедственное положение и недовольство людей, пытаясь создать хаос и свернуть Молдову с европейского пути.
«Весь мир должен знать, что Молдова выбирает свободу и продолжение европейского пути — независимо от обстоятельств, что в Молдове знают цену свободы… И когда мы просим о помощи, мы делаем это не для обретения большего комфорта. Нам нужна помощь, чтобы выжить, как часть свободного мира. Это наша цель. Европейское государство на границе с Румынией, которое способствует миру и безопасности в регионе, а не хаос, насилие, и вовлечение в войну. Наши граждане больше не хотят жить в серой зоне, без шансов на нормальную жизнь, жизнь, которую они видят в европейских странах. Мы хотим быть территорией свободы и мира», — заключила Майя Санду.
Как сообщало EADaily , инфляция в Молдове за год достигла 34,29%, это рекорд с 1999 года и продолжает расти. Газ в РМ за этот период подорожал на 362%, отопление — на 92%, а электроэнергия — на 59,8%. Существующие тарифы доступны не более 1% населения.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии «Действие и солидарность» удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдовы разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.