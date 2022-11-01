Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol опубликовала семилетний прогноз перспектив развития авиасообщения с 2022 по 2028 год, в связи с СВО в Украине, последствиями пандемии и энергетическим кризисом.
В отчёте прогнозируется сохранение ограничений на полеты в воздушном пространстве Молдовы, России, Украины и Белоруссии до 2028 года, пишет kp.md
Евроконтроль (англ. EUROCONTROL) - Европейская организация по безопасности воздушной навигации, основанная в 1960 году с основной целью разработки общеевропейской системы организации воздушного движения в рамках проекта Единое небо Европы.
EUROCONTROL работает над «бесшовной», общеевропейской системой организации воздушного движения и является общественной организацией и в настоящее время имеет 41 государство-член; её штаб-квартира находится в Харен, город Брюссель.
41 страна является членами организации, в том числе Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, бывшая югославская Республика Македония, Турция, Украина, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
С двумя странами подписаны всеобъемлющие соглашения: Марокко, Израиль.
Функции организации
Европейская комиссия уполномочила EUROCONTROL выполнять функции регулятора в рамках проекта Единое небо Европы.
Евроконтроль координирует и планирует управления воздушным движением для всей Европы, для чего создается система функциональных блоков воздушного пространства Европы.
Это включает в себя работу с национальными органами, поставщиками аэронавигационного обслуживания, пользователей гражданских и военных воздушного пространства, аэропортов и других организаций. Его деятельность включает все операции «от ворот к воротам» (англ. gate-to-gate) аэронавигационного обслуживания: стратегическое и тактическое управление потоком, обучение авиадиспетчеров, региональном управление воздушным пространством, оборудована устройством безопасности технологий и процедур, и сбор аэронавигационных сборов.