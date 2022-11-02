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Россия возобновляет участие в «зерновой сделке»

Россия возобновляет участие в «зерновой сделке»

Министерство обороны Российской Федерации официально объявило о том, что страна возобновляет свое участие в соглашении по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины (зерновую сделку).

Соответствующее заявление опубликовано в среду, 2 ноября, на официальных ресурсах военного ведомства. Там напомнили, что Россия приостановила реализацию данного соглашения после совершения Украиной 29 октября с. г. террористического акта против кораблей Черноморского флота, сообщает eadaily.com

В заявлении указано, что данная позиция России была доведена до генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН.

«Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года», — сказано в документе.

Отмечается, что украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями „черноморской инициативы“ и связанным с ней положением о СКЦ».
  • Сегодня, 13:16
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