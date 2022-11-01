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Группировка НАТО у границ России с февраля выросла в 2,5 раза

Группировка НАТО у границ России с февраля выросла в 2,5 раза

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в восточной, центральной Европе и в странах Балтии развёрнуты формирования вооружённых сил внерегиональных государств НАТО. Кроме того, в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии создаются новые многонациональные батальонные тактические группы, сообщает interfax.ru

«Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может ещё увеличиться», — заявил он.

В мае газета The Washington Post со ссылкой на документы НАТО сообщила, что Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Североатлантический альянс развернуть больше сил на их территориях из-за якобы возможной угрозы со стороны России.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что считает бессмысленным ведение диалога с руководством России, пока численность войск НАТО на территории республики не увеличится.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар российских союзников, прежде всего Белоруссию, сообщает russian.rt
Он подчеркнул, что усиление конфронтации с западными государствами и увеличение многонациональной группировки НАТО на восточном фланге представляет угрозу не только для России.

«Под ударом окажутся и наши союзники, прежде всего братская Республика Беларусь», — сказал министр.
  • Сегодня, 13:47
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