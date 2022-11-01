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В ноябре в Приднестровье будут проверять работу сирен

В ноябре в Приднестровье будут проверять работу сирен

В ноябре в Приднестровье будут проверять работу сирен. Это плановое тестирование, сообщается на сайте государственной администрации Тирасполя и Днестровска

Местные власти просят граждан соблюдать спокойствие.

"Отдел по делам ГОиЧС по г. Тирасполь информирует о том, что в течении ноября месяца в городе Тирасполь и селе Кременчуг будет проводится плановая проверка системы центрального оповещения, путем кратковременного запуска электросирен (не более 30 секунд). Просьба жителей и гостей города сохранять спокойствие!" - говорится в обращении tirasadmin.org

Информацию о проверке сирен уже опубликовали госадминистрации Тирасполя, Рыбницы и города Бендеры.

По Рыбнице опубликовали конкретные числа, когда будет проводиться проверка: 4, 9, 16, 23, 25, 30 ноября.

В Бендерах сирены будут тестировать с 8 по 18 ноября, сообщает bendery-ga

Напомним, существует пять сигналов гражданской обороны: «Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», и «Химическая тревога».

В августе этого года так же сообщалось о плановых тестированиях отделами по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций электросирен в приднестровских городах Рыбница и Бендеры.

P.S : кто слышал сирены в августе 2022 года?
  • Сегодня, 15:09
  • DTV
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