В ноябре в Приднестровье будут проверять работу сирен. Это плановое тестирование, сообщается на сайте государственной администрации Тирасполя и Днестровска
Местные власти просят граждан соблюдать спокойствие.
"Отдел по делам ГОиЧС по г. Тирасполь информирует о том, что в течении ноября месяца в городе Тирасполь и селе Кременчуг будет проводится плановая проверка системы центрального оповещения, путем кратковременного запуска электросирен (не более 30 секунд). Просьба жителей и гостей города сохранять спокойствие!" - говорится в обращении tirasadmin.org
Информацию о проверке сирен уже опубликовали госадминистрации Тирасполя, Рыбницы и города Бендеры.
По Рыбнице опубликовали конкретные числа, когда будет проводиться проверка: 4, 9, 16, 23, 25, 30 ноября.
В Бендерах сирены будут тестировать с 8 по 18 ноября, сообщает bendery-ga
Напомним, существует пять сигналов гражданской обороны: «Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», и «Химическая тревога».
В августе этого года так же сообщалось о плановых тестированиях отделами по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций электросирен в приднестровских городах Рыбница и Бендеры.